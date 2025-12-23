Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Elderly Couple Held in Digital Arrest for 7 Days at Home Trapped in Fear no permission to cut phone
न फोन काटना, न किसी को बताना; बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट बता सात दिन घर पर कैद रखा

न फोन काटना, न किसी को बताना; बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट बता सात दिन घर पर कैद रखा

संक्षेप:

देहरादून में बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट बता सात दिन घर पर कैद रखा गया। उनसे 13 लाख भी ठगे। इस दौरान वीडियो कॉल पर ठगों ने उन पर लगातार नजर रखी।

Dec 23, 2025 07:17 am ISTGaurav Kala देहरादून
share Share
Follow Us on

देहरादून निवासी बुजुर्ग दंपति को सात दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखने का मामला सामने आया है। कंस्ट्रक्शन से जुड़े 65 वर्षीय बुजुर्ग और उनकी पत्नी को सात दिन घर में कैद रखा। इस दौरान आरोपी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी दी। सीबीआई व क्राइम ब्रांच अफसर बताकर डराया। सुप्रीम कोर्ट एवं ईडी के फर्जी लेटर पैड का भी इस्तेमाल किया। गिरफ्तारी का डर दिखाकर 12.70 लाख रुपये ठगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस मामले में रायपुर थाने में केस दर्ज किया है। एसओ गिरीश नेगी के अनुसार पंकज अग्रवाल व उनकी पत्नी लता निवासी व्हिसलिंग वुड्स अपार्टमेंट सहस्रधारा रोड ने तहरीर दी कि सात दिसंबर को उनके पास कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली दूरसंचार विभाग अधिकारी बताया। कहा कि उनके सिम से अवैध गतिविधियां हो रही हैं। कॉल को कथित मुंबई क्राइम ब्रांच ट्रांसफर किया। बताया कि उनका नाम जेट एयरवेज के नरेश गोयल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है। उनके नाम पर 200 से ज्यादा खातों से करोड़ों का लेनदेन हुआ है।

न फोन काटना, न किसी को बताना

ठगों ने दंपत्ति पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट की स्थिति में डाल दिया। उनसे कहा गया कि वे न तो फोन काट सकते हैं और न ही घर के किसी सदस्य या पड़ोसी को इस बारे में बता सकते हैं। ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए उन पर नजर रखी। दंपति इतने डर गए कि सात दिनों तक वे अपने ही घर में एक-दूसरे से बात करने तक में कतराने लगे। उन्हें लगा कि पुलिस किसी भी वक्त उनके घर पर दस्तक दे देगी और उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। दंपति का बेटा विदेश में रहता है।

कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं

साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक कानून में डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान नहीं है। कोई भी सरकारी एजेंसी (सीबीआई, ईडी एवं पुलिस) व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर जांच नहीं करती है। यदि कोई फोन पर आपको डराए या पैसे की मांग करें तो तुरंत फोन काटें और स्थानीय पुलिस या 1930 पर सूचना दें।

हाथ से लिखवाए बयान, कर्मचारी आईडी भी बताई: ठगों ने कहा कि दंपति के नाम पर 247 बैंक खाते चल रहे हैं। डर के साए में दंपति से हाथ से लिखे बयान भी मंगवाए गए।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति को किया डिजिटल अरेस्ट, कैसे लूट लिए पौने 3 करोड़?
ये भी पढ़ें:बिहार में बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 1.20 करोड़ की ठगी, बैंक मैनेजर को भी ठगा
Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Crime News Digital Arrest Fraud

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।