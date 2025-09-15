eight month pregnant woman brutal rape in dehradun woman hospitalise पड़ोसी बना हैवान, शौच के लिए बाहर निकली आठ माह की गर्भवती से रेप; हालत बिगड़ी, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड न्यूज़

पड़ोसी बना हैवान, शौच के लिए बाहर निकली आठ माह की गर्भवती से रेप; हालत बिगड़ी

देहरादून में आठ महीने की गर्भवती से रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि सुबह तीन बजे जब महिला बॉथरूम के लिए बाहर निकली तो पड़ोसी ने कथित तौर पर रेप किया। जिससे महिला की तबीयत बिगड़ गई।

Gaurav Kala देहरादून Mon, 15 Sep 2025 12:19 PM
राजधानी देहरादून के पटेलनगर थाना क्षेत्र में आठ महीने की गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप पीड़ित परिवार के पड़ोसी पर है। शिकायत पर पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इंस्पेक्टर पटेलनगर सीबीएस अधिकारी ने बताया कि थाना क्षेत्र में किराये पर रहने वाले व्यक्ति ने तहरीर दी। बताया कि उनकी पत्नी आठ महीने की गर्भवती हैं। कहा कि पत्नी रात करीब तीन बजे बाथरूम के लिए कमरे से उठकर बाहर गई।

आरोप है कि इस दौरान पड़ोसी ने कथित तौर पर बलात्कार किया। आरोप है कि इसके बाद उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई है। इंस्पेक्टर पटेलनगर सीबीएस अधिकारी ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।

घर में घुसकर विवाहिता से रेप, धोखे से बनाया वीडियो

एक अन्य मामले में हल्द्वानी में एक महिला ने युवक पर घर में घुसकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। आरोपी युवक अब धोखे से ली गईं उसकी अश्लील फोटो-वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

कोतवाली क्षेत्र की 25 वर्षीय महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि नई बस्ती वार्ड-27 निवासी राहुल सागर नाम का युवक कुछ समय पहले उसके घर में घुस गया। आरोप लगाया कि घर में अकेला पाकर युवक ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बना लिए और अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर भाग गया। आरोप है कि युवक अब फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। साथ ही संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा है।

महिला का आरोप है कि आरोपी उसे तीन चार साल से परेशान कर रहा है। महिला की पांच साल की एक बेटी है। बताया जा रहा है कि आरोपी मजदूरी करता है। कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि मामले में आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

