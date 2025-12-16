Hindustan Hindi News
हरिद्वार में चरम पर बदहाली; एक ही भवन में दो स्कूल, बिना टॉयलेट-रोशनी 237 छात्र ठूंसे

हरिद्वार में चरम पर बदहाली; एक ही भवन में दो स्कूल, बिना टॉयलेट-रोशनी 237 छात्र ठूंसे

संक्षेप:

उत्तराखंड के हरिद्वार में सरकारी स्कूलों का सूरत-ए-हाल यह है कि दो स्कूल एक ही भवन में संचालित हो रहे हैं। बिना रोशनी और शौचालय के 237 बच्चे एक ही भवन में ठूंसे हुए हैं।

Dec 16, 2025 11:57 am IST लव शर्मा, हरिद्वार, हिन्दुस्तान
उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। यहां एक ही भवन में दो स्कूल चल रहे हैं। एक कक्ष या हॉल में अध्यापक दो से तीन कक्षाएं ले रहे हैं। बच्चे भी एक साथ बैठ रहे हैं, कुछ पता नहीं कि कौन किस कक्षा का बच्चा है। यहां बात हो रही राजकीय प्राथमिक विद्यालय संख्या-14 की।

दरअसल, बरसात में राजकीय प्राथमिक विद्यालय संख्या-पांच का भवन पूरी तरह ढह गया था, जिसके बाद अफसरों ने वहां से 97 बच्चों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय-14 में शिफ्ट कर दिया, जहां पहले से ही 140 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस स्कूल के भवन में एक कक्ष नीचे, दूसरा ऊपर बना है और एक हॉल है। बच्चे बाहर हॉल में पढ़ाई करते हैं। यही नहीं, यहां एक ही शौचालय है। प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है। प्राथमिक विद्यालय संख्या-14 की रसोई भी बहुत छोटी है।

अध्यापकों ने कई पत्र भेजे, नहीं हुई सुनवाई

पहले प्राथमिक विद्यालय संख्या-पांच के बच्चों को शास्त्रीनगर स्थित प्राथमिक विद्यालय संख्या-तीन में ले जाया जा रहा था। पर, अचानक अफसरों ने उनको प्राथमिक विद्यालय संख्या-14 में शिफ्ट कर दिया। अध्यापकों ने इस पर शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजे, कार्रवाई नहीं हुई। अब अध्यापकों को इंतजार है। प्राथमिक विद्यालय-1 में तो 13, 12 और 2 के छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं।

बिजली गुल होने पर बढ़ जाती है परेशानी

दोनों स्कूलों के कुल 237 बच्चे और 12 अध्यापक हैं। सारा दिन बच्चों का शोर रहता है। एक शिक्षक को तीन अलग-अलग कक्षाओं के बच्चे सुनते हैं। अध्यापकों को भी पढ़ाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली गुल होने पर परेशानी बढ़ जाती है। इस भवन में अंधेरा छा जाता है। बच्चों का मिड-डे मील भी करीब एक किमी दूर प्राथमिक विद्यालय-पांच से बनकर आता है।

खंड शिक्षा अधिकारी बहादराबाद बृजपाल सिंह राठौर ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश पर बरसात के दिनों में बच्चों को स्थानांतरित किया गया था। अध्यापकों के पत्र मिले हैं। जल्द ही उच्च अधिकारियों को इन समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द समाधान होगा।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
