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बिटकॉइन से 200 करोड़ ठगने वाले हेमंत शर्मा पर ऐक्शन, लोगों का पैसा लग्जरी कारों और बंगलों पर उड़ाए

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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जेल में बंद महाठग हेमंत शर्मा पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बिटकॉइन से करोड़ों जुटाने वाले शर्मा की 8.54 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। इसने बिटकॉइन से 200 करोड़ जुटाए थे।

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बिटकॉइन से 200 करोड़ की ठगी करने वाले हेमंत शर्मा पर ईडी कार्रवाई हुई है।

ईडी ने बिटकॉइन में निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये ठगने वाले देहरादून के हेमंत शर्मा की 8.54 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। इससे पूर्व भी उसकी 4.56 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की जा चुकी हैं। मास्टरमाइंड हेमंत शर्मा वर्तमान में सुद्धोवाला जेल में बंद है।

ईडी की जांच के अनुसार हेमंत ने साल 2014-15 में ठगी का यह खेल शुरू किया था। उसने आइसलैंड में पंजीकृत बीटीसी फंड डॉट आईएस नाम की एक फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों से निवेश कराया। निवेशकों को ऊंचे मुनाफे का लालच दिया गया। भारी मात्रा में बिटकॉइन एकत्र करने के बाद उसने वेबसाइट अचानक बंद कर दी।

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बिटकॉइन से 200 करोड़ जुटाए

ब्लॉक चेन विश्लेषण में सामने आया है कि आरोपी ने अपराध के जरिए लगभग 856.23 बिटकॉइन (जिसकी वर्तमान कीमत करीब 200 करोड़ रुपये है) जुटाए। इन बिटकॉइन को विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग कर ठिकाने लगाया गया। हेमंत ने दो बीएमडब्ल्यू कारें, दून के पॉश इलाके में एक बंगला और आसपास के क्षेत्रों में करोड़ों की अचल संपत्तियां खरीदीं।

साइबर ठगी: दून में 42 खातों पर वार, ₹97 लाख पार

अंकित कुमार चौधरी/देहरादून: देहरादून में साइबर ठगी का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ठग अब अधिक संगठित और आक्रामक तरीके से लोगों को निशाना बनाकर उनकी मेहनत की कमाई हड़प रहे हैं।

शहर में 42 लोगों से 97 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं। इन मामलों में लंबित शिकायतों के आधार पर अब संबंधित थानों में मुकदमे दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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सबसे बड़ी ठगी

सबसे बड़ी ठगी पाम सिटी निवासी सर्वेश भार्गव के साथ हुई, जिनसे 16.45 लाख रुपये हड़प लिए गए। वहीं शास्त्रीनगर, नेहरू कॉलोनी के अंकित सजवाण से 11.61 लाख रुपये धमकाने के जरिए ले लिए गए।

ई-जीरो एफआईआर सिस्टम

● यह सिस्टम साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए शुरू किया गया है। इसमें शिकायत होते ही तुरंत जीरो एफआईआर दर्ज हो जाती है, जिससे जांच में देरी नहीं होती।

● सात मार्च 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार से की थी सिस्टम की औपचारिक शुरुआत, इस सिस्टम को अपनाने वाला देश का तीसरा राज्य बना उत्तराखंड।

● पुलिस मुख्यालय की समीक्षा में कई जिलों में लंबित केस मिले, लंबित जीरो एफआईआर को अब संबंधित थानों में ट्रांसफर किया जा रहा, पीड़ितों के थाने नहीं पहुंचने से पेंडिंग रही एफआईआर।

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कैसे करें शिकायत

● ठगी होने पर पीड़ित हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। शिकायत मिलते ही ई-जीरो एफआईआर दर्ज हो जाती है।

● एफआईआर के बाद तीन दिन में पीड़ित को थाने में हस्ताक्षर करने होते हैं। इसके बाद इन्हें संबंधित थाने को ट्रांसफर कर दिया जाता है।

पुलिस मुख्यालय ने हाल में ई-जीरो एफआईआर सिस्टम की समीक्षा की। इस दौरान पाया कि कई जिलों में काफी मामले लंबित हैं। इसके बाद देहरादून में शनिवार-रविवार करीब 56 केस दर्ज किए गए। सोमवार को भी सिलसिला जारी रहा व करीब तीस केस दर्ज किए गए।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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