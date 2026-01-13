Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Earthquake Jolts Shake Uttarakhand Bageshwar Tremors Felt up to Haridwar and Rishikesh
सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटकों से हिला उत्तराखंड का बागेश्वर, हरिद्वार-ऋषिकेश तक असर

सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटकों से हिला उत्तराखंड का बागेश्वर, हरिद्वार-ऋषिकेश तक असर

संक्षेप:

उत्तराखंड के बागेश्वर में सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। भूकंप का असर हरिद्वार और ऋषिकेश तक महसूस हुआ। तीव्रता 3.5 मापी गई है।

Jan 13, 2026 08:40 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड में मंगलवार सुबह धरती हिली। बागेश्वर में भूकंप के झटके महसूस हुए। सवेरे-सवेरे भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत आ गई। ऑफ्टर शॉक के डर से कई लोग अपने घरों में जाने से कतराते दिखे। भूकंप का असर हरिद्वार से ऋषिकेश तक देखा गया। हालांकि किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भूकंप का केंद्र बागेश्वर जिले में रहा और इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर दर्ज की गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल के अनुसार सुबह 7 बजकर 25 मिनट पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 मापी गई।

ये भी पढ़ें:बिहार के इन 6 जिलों में बनेंगी भूकंपीय वेधशाला, 14 जिलों में भूकंप का खतरा
ये भी पढ़ें:सुबह-सुबह आया भूकंप, भारत के इन राज्यों में हिली धरती; कितनी रही तीव्रता?

सुबह के समय आए भूकंप के झटकों से कुछ देर के लिए लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि भूकंप से जनपद में किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है।

प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कम तीव्रता के भूकंप सामान्य हैं, लेकिन भूकंप संभावित क्षेत्र होने के कारण लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Earthquake Tremors

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।