सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटकों से हिला उत्तराखंड का बागेश्वर, हरिद्वार-ऋषिकेश तक असर

संक्षेप: उत्तराखंड के बागेश्वर में सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। भूकंप का असर हरिद्वार और ऋषिकेश तक महसूस हुआ। तीव्रता 3.5 मापी गई है।

उत्तराखंड में मंगलवार सुबह धरती हिली। बागेश्वर में भूकंप के झटके महसूस हुए। सवेरे-सवेरे भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत आ गई। ऑफ्टर शॉक के डर से कई लोग अपने घरों में जाने से कतराते दिखे। भूकंप का असर हरिद्वार से ऋषिकेश तक देखा गया। हालांकि किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

भूकंप का केंद्र बागेश्वर जिले में रहा और इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर दर्ज की गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल के अनुसार सुबह 7 बजकर 25 मिनट पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 मापी गई।

सुबह के समय आए भूकंप के झटकों से कुछ देर के लिए लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि भूकंप से जनपद में किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है।