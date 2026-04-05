उत्तराखंड-छत्तीसगढ़ में डोली धरती; कहां-कहां भूकंप के झटके, कितनी रही तीव्रता?
उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में रविवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। छत्तीसगढ के बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में भी भूकंप के झटके लगे। रिक्टर स्केल पर कितनी रही भूकंप की तीव्रता? जमीन से कितनी गहराई में रहा इसका केंद्र जानें…
उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में रविवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 रही। इससे लोगों में थोड़ा डर फैल गया। छत्तीसगढ के दक्षिणी हिस्सों सहित जगदलपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी शनिवार देर रात को हल्के झटके महसूस किए गए। राहत की बात यह कि दोनों ही राज्यों में आए भूकंप के झटकों से किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है।
3.7 मापी गई तीव्रता
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में रविवार को 11:47 मिनट पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। इससे इलाके में डर का माहौल बन गया।
जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था केंद्र
भूकंप का केंद्र 30.047 उत्तरी अक्षांश और 79.901 पूर्वी देशांतर पर स्थित था। इसकी गहराई जमीन से लगभग 10 किलोमीटर नीचे बताई गई है। बागेश्वर के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण फिलहाल किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी भूकंप
वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में शनिवार देर रात रात 11.32 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.4 मापी गई और इसकी गहराई लगभग पांच किलोमीटर थी।
दक्षिण एशिया में आ रहे हल्के भूकंप
भूकंप का केंद्र ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र में रात 11.31 बजे दर्ज किया गया। इस भूकंप का असर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों और जगदलपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी दिखा। अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, हाल के समय में दक्षिण एशिया में हल्की से मध्यम तीव्रता के भूकंप आ रहे हैं।
नेपाल के पास भी भूकंपीय हलचल
एक अन्य रिपोर्ट में नेपाल के पास भी भूकंपीय हलचल दर्ज की गई जिसका केंद्र काकीनाडा से 179 किमी उत्तरए राजमुंद्री से 192 किमी उत्तर-उत्तरपूर्व, ब्रह्मपुर से 249 किमी पश्चिम-दक्षिण पश्चिम और रायपुर से लगभग 313 किमी दक्षिण-दक्षिण पूर्व में था।
भारतीय प्लेट और आसपास के क्षेत्रों में भूगर्भीय हलचल
इससे पता चलता है कि भारतीय प्लेट और आसपास के क्षेत्रों में भूगर्भीय हलचल जारी है। मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि भूकंप और मौसम का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। राहत की बात यह कि भूकंप से किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।
अफगानिस्तान में भूकंप से 12 की गई जान
वहीं अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में शुक्रवार देर रात आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। उत्तरी अफगानिस्तान में आए 5.8 तीव्रता के भूकंप में मारे गए 8 लोग एक ही शरणार्थी परिवार के सदस्य थे। ये लोग हाल ही में ईरान से लौटे थे। काबुल, पंजशीर, लोगार, नंगरहार, लगमान और नूरिस्तान प्रांतों में कई घर पूरी तरह गिर गए। इससे 40 परिवार प्रभावित हुए हैं। भूकंप का केंद्र कुंदुज शहर से लगभग 150 किलोमीटर पूर्व में हिंदूकुश पहाड़ियों में था।
(पीटीआई-भाषा के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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