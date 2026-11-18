उत्तराखंड में 30 मिनट के अंदर दो बार भूकंप के झटके, चमोली में 4.1 तीव्रता से हिली धरती
उत्तराखंड में 30 मिनट के अंदर दो बार भूकंप के झटके महसूस हुए। चमोली जिले में पहले सुबह 10.21 पर 4.1 तीव्रता के साथ धरती हिली।फिर 10.52 पर दूसरी बार भूकंप आया।
उत्तराखंड के चमोली जिले में बुधवार सुबह भूकंप के लगातार दो झटके दर्ज किए गए। पहला झटका सुबह 10 बजकर 21 मिनट पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई। इसका केंद्र गोपेश्वर से करीब 14 किलोमीटर दूर था। इसके करीब 30 मिनट बाद सुबह 10 बजकर 52 मिनट पर एक बार फिर भूकंप आया। इस बार इसकी तीव्रता 2.8 रही। लगातार दो बार भूकंप आने से स्थानीय लोग दहशत में आ गए।
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक, चमोली जिले में पहले भूकंप की तीव्रता 4.1 थी और इसका केंद्र गोपेश्वर से करीब 14 किलोमीटर दूर बताया गया। दूसरी बार भूकंप 2.8 तीव्रता से महसूस हुआ।
करीब 30 मिनट बाद दूसरा भूकंप
दूसरे भूकंप का समय सुबह 10 बजकर 52 मिनट 48 सेकंड दर्ज किया गया। इसका केंद्र चमोली जिले में जमीन से पांच किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया। पहले भूकंप के मुकाबले दूसरे की तीव्रता कम रही। हालांकि, एक ही सुबह में दो बार भूकंप आने से लोग दहशत में आ गए
पांच दिन पहले पिथौरागढ़ में आया था भूकंप
उत्तराखंड में पिछले दिनों भी भूकंप महसूस हुआ था। 13 नवंबर को पिथौरागढ़ के में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के रिकॉर्ड के मुताबिक, इसका केंद्र पिथौरागढ़ से करीब 49 किलोमीटर उत्तर में था। इसकी गहराई पांच किलोमीटर दर्ज की गई थी।
भूकंप के लिहाज से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र
उत्तराखंड में भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। हिमालय की गोद में बसे राज्य का बड़ा हिस्सा बेहद संवेदनशील है। हिमालयी क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के चलते यहां भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं।
उत्तराखंड में 28 को 300 स्थानों पर होगी मॉक ड्रिल
चमोली जिले के सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ पर 28 नवंबर को पहली बार उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन दिवस मनाया जाएगा। तहसील स्तर तक करीब 250 से 300 स्थानों पर एक साथ मॉक ड्रिल होगी। इससे पूर्व 25 नवंबर को टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी।
अभ्यास में भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने, टनल दुर्घटना, आगजनी और रासायनिक आपदा जैसी विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखा जाएगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ स्कूलों, विकासखंड स्तर पर बीडीसी बैठकों और स्थानीय समुदायों व स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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