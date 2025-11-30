Hindustan Hindi News
एक महीने के भीतर दूसरी बार भूकंप के झटके, हाई सिस्मिक जोन में पूरा उत्तराखंड

Earthquake in Uttarakhand: उत्तराखंड में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। महीनेभर में यह दूसरी बार है, जब चमोली के सीमांत इलाकों में धरती डोली। लोगों में दहशत है।

Sun, 30 Nov 2025 01:29 PMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, चमोली
Earthquake in Uttarakhand: उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली में रविवार सुबह 10 बजकर 27 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग एक पल के लिए घबराए जरूर, लेकिन राहत की बात यह रही कि भूकंप से किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदकिशोर जोशी के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 3.7 रिक्टर पैमाने पर दर्ज की गई, जबकि इसकी गहराई करीब 500 मीटर मापी गई। भूकंप का केंद्र गोपेश्वर और ज्योतिर्मठ के बीच स्थित था। जिले के कई हिस्सों गोपेश्वर, जोशीमठ, गैरसैंण और आसपास के क्षेत्रों में हल्के झटके महसूस किए गए।

हाई सिस्मिक ज़ोन में पूरा उत्तराखंड

विशेषज्ञों के अनुसार उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। पूरा क्षेत्र हाई सिस्मिक ज़ोन में आता है क्योंकि हिमालयी बेल्ट में भूकंप का सबसे बड़ा खतरा इसी इलाके पर मंडराता रहता है। यहां आए दिन छोटे-मोटे झटके महसूस होना असामान्य नहीं है। चमोली में भी पिछले एक महीने के भीतर यह दूसरा भूकंप है।

क्यों बार-बार आ रहे झटके?

हिमालयी क्षेत्र में इंडियन प्लेट उत्तर दिशा की ओर बढ़ रही है, जबकि यूरेशियन (तिब्बत) प्लेट दक्षिण की ओर। दोनों प्लेटों के लगातार घर्षण से जमीन के भीतर ऊर्जा इकट्ठी होती रहती है। जब यह ऊर्जा चट्टानों की सहनशक्ति से ज्यादा हो जाती है, तो चट्टानें टूट जाती हैं और एक झटके में ऊर्जा बाहर निकलती है, इसे ही भूकंप कहा जाता है। इसी कारण उत्तराखंड में बार-बार हल्के झटके दर्ज किए जा रहे हैं।

स्थिति सामान्य, सतर्कता जारी

प्रशासन ने बताया कि अभी तक कहीं से भी किसी नुकसान या खतरे की सूचना नहीं मिली है। फिर भी आपदा प्रबंधन टीम पूरे क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।

