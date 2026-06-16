उत्तराखंड में इसी साल हो सकते हैं विधानसभा चुनाव! सामने आई बड़ी वजह
Early Assembly Elections in Uttarakhand: उत्तराखंड में विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2027 में पूरा हो रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि चुनाव इसी साल दिसंबर महीने में हो सकते हैं।
Early Assembly Elections in Uttarakhand: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि भाजपा नेता जनगणना 2027 के कार्यक्रम को देखते हुए चुनावी कैलेंडर में बदलाव चाहते हैं। इस संभावना पर मंथन चल रहा है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी तीन दिनों से मसूरी में हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सबको चुनावी तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए।
नाम न छापने की शर्त पर भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि जनगणना करने वाले और मतदान कर्मियों में अधिकतर शिक्षक और सरकारी कर्मचारी होंगे। ऐसे में चुनाव और जनगणना साथ होने से वर्कलोड बढ़ सकता है। उन्होंने उत्तराखंड की तरह गोवा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी इसी तर्ज पर जल्दी विधानसभा चुनाव होने के संकेत दिए हैं। इन सभी विधानसभाओं का कार्यकाल फरवरी 2027 में पूरा हो रहा है। जबकि, जनगणना भी फरवरी 2027 में होनी है। वहीं, ऐसी संभावना है कि मणिपुर में बाद में चुनाव हो सकते हैं।
उत्तराखंड में इसी साल हो सकते हैं चुनाव!
भाजपा के पदाधिकारी ने बताया कि जनगणना और चुनाव एक ही समय पर होने से व्यवस्थागत चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। इसलिए उत्तराखंड में चुनाव कुछ महीने पहले कराने का सुझाव आया है। चर्चा है कि यदि चुनाव इसी साल दिसंबर 2026 तक करा दिए जाएं तो मतदान कर्मियों को जनगणना के लिए एक महीने आराम मिल सकेगा।
मसूरी पहंचे नितिन नवीन, हर बूथ मजबूत करने पर जोर
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन निजी दौरे पर तीन दिन से मसूरी में प्रवास कर रहे हैं। उन्होंने सोमवार को पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। नितिन नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं हर बूथ की मजबूती के साथ ही हर व्यक्ति तक पहुंचने के निर्देश दिए। 20 दिनों में उनका यह उत्तराखंड में दूसरा दौरा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजनीतिक परिवेश और परिदृश्य पर चर्चा में सबको चुनावी तैयारी में जुटने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी चुनौती में जीत सुनिश्चित करने में बूथ मजबूत होना जरूरी है। हर कार्यकर्ता हर व्यक्ति तक पहुंचे।
भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में
उत्तराखंड में भाजपा लगातार दूसरी बार सत्ता में है और आगामी विधानसभा चुनाव में तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ तैयारियों में जुटी हुई है। चुनाव की संभावित तारीकों को लेकर अभी ये खबरें सिर्फ राजनीतिक हलकों में हैं। अंतिम फैसला चुनाव आयोग ही करेगी। फिलहाल किसी भी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
भाजपा ने 70 विधानसभाओं की कोर कमेटी गठित की
उत्तराखंड में जल्दी विधानसभा चुनाव की चर्चाओं के बीच भाजपा ने सभी 70 विधानसभाओं के लिए कोर कमेटी का गठन कर लिया है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार इन कमेटियों में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। सगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए मंथन किया जा रहा है।
17-18 जून को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का दौरा
देहरादून। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में भी हलचलें तेज हैं। कांग्रेस की उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आगामी 17 और 18 जून को राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। इस दौरे के दौरान वह पार्टी संगठन को मजबूती देने और आगामी चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए जिलाध्यक्षों और फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के साथ वन-टू-वन बातचीत करेंगी। उत्तराखंड की कमान संभालने के बाद यह पहला मौका है जब कुमारी शैलजा राज्य में इतनी सक्रिय दिखाई दे रही हैं।
इससे पहले उन पर उत्तराखंड की अनदेखी करने के आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस केंद्रीय हाईकमान उत्तराखंड को लेकर बेहद संजीदा नजर आ रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में प्रदेश प्रभारी की सक्रियता यहां लगातार बनी हुई है। इस बार के दौरे में भी उनका मुख्य फोकस कार्यकर्ताओं में जोश भरने और चुनावी जमीन को मजबूत करने पर रहेगा। राजनीतिक रूप से शैलजा का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।