काम की बात: दशहरा मेला: परेड ग्राउंड आज जीरो जोन, इन इलाकों में बदलेंगे रूट; यहां होगी पार्किंग
Dehradun Traffic Divert Today: दशहरा मेला के चलते आज परेड ग्राउंड जीरो जोन घोषित किया है। पुलिस ने कई इलाकों के लिए रूट बदले हैं। 11 प्रमुख स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं। पढ़ें पूरा डायवर्जन प्लान..।
Dehradun Traffic Divert Today: देहरादून के परेड ग्राउंड में मंगलवार को दशहरा मेले के चलते मैदान के चारों ओर जीरो ट्रैफिक जोन रहेगा। इसके लिए यातायात पुलिस ने रूट डायवर्ट प्लान जारी कर दिया है। दशहरा मेले की शोभायात्रा काली दास रोड स्थित श्री कालिका मंदिर से शुरू होगी। यात्रा मोती बाजार, पलटन बाजार,राजपुर रोड, एस्लेहॉल व कनक चौक होते हुए परेड ग्राउंड पहुंचेगी।
ये होगा ट्रैफिक प्लान
इस दौरान यातायात और भीड़ नियंत्रण को बुद्धा चौक, दर्शन लाल चौक, डूंगा हाउस, कनक चौक, ओरिएंट चौक और सर्वे चौक समेत 11 स्थानों पर बैरियर लगाए जाएंगे। हालांकि, अति आवश्यक सेवा वाले वाहनों को आवाजाही की छूट रहेगी। रूट नंबर तीन के विक्रम सिर्फ तहसील चौक तक आएंगे। ये तहसील चौक से दून चौक होते हुए वापस जाएंगे।
रूट नंबर पांच व आठ के विक्रम रेलवे गेट से व रूट नंबर दो के विक्रम सहस्रधारा क्रॉसिंग से ही वापस भेज दिए जाएंगे। कैंट-राजपुर रोड सिटी बसें ओरिएंट चौक से संचालित होंगी। क्लेमनटाउन रूट की बसें दर्शनलाल चौक से घंटाघर होते हुए राजपुर रोड जाएंगी, जबकि रायपुर रोड की बसें चूना भट्टा से संचालित होंगी और सर्वे चौक तक ही सवारी ला सकेंगी।
यहां होगी पार्किंग
जनता के लिए रेंजर्स ग्राउंड, मंगला देवी इंटर कॉलेज, काबुल हाउस, नगर निगम और पुराना तहसील परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वीआईपी वाहनों के लिए परेड ग्राउंड मंच के पीछे, दून क्लब, स्मार्ट सिटी टिन शेड और प्रेस क्लब के पास जगह तय की गई है। मुख्य पार्किंग फुल होने पर सचिवालय, जनपथ मार्केट, महिला पॉलिटेक्निक और कचहरी के पास सिंगल लेन में चार वैकल्पिक पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं।
मसूरी पर्यटकों से गुलजार, होटल पैक
मसूरी। दशहरा पर छुट्टी के चलते मसूरी में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। करीब 70% होटल बुक हो चुके हैं। स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। सोमवार को मसूरी के साथ धनोल्टी, काणाताल, बुरांशखंडा और कैंपटी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। दिन में पर्यटकों ने आसपास के पर्यटन स्थलों का रुख किया, जबकि शाम होते ही मालरोड पर सैलानियों की चहल-पहल बढ़ गई। लाइब्रेरी चौक से झूलाघर व पिक्चर पैलेस तक का क्षेत्र पर्यटकों से गुलजार रहा। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि होटलों की बुकिंग बढ़ रही है। बरसात के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों ने मसूरी का रुख किया है।
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