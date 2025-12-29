दुष्यंत गौतम की छवि धूमिल करने का आरोप, फेक न्यूज पर SC आयोग ने सरकार को लिखा पत्र

संक्षेप: सोशल मीडिया पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड एससी आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर ऐक्शन के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के मामले में सख्त रुख अपनाया है। आयोग की ओर से गृह सचिव और डीजीपी को पत्र भेजकर दुष्यंत गौतम के खिलाफ दुष्प्रचार मामले में कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

आयोग की सचिव कविता टम्टा की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि दुष्यंत गौतम के खिलाफ विभिन्न न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर उनकी सामाजिक और राजनैतिक छवि को धूमिल करने की मंशा से भ्रामक और मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रसारित की जा रही खबरों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

दुष्यंत गौतम के खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप आयोग का कहना है कि विभिन्न सामाजिक और राजनैतिक संगठनों से उन्हें जानकारी मिली है कि उर्मिला सनावर सोशल मीडिया पर भाजपा के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी के खिलाफ की सामाजिक और राजनैतिक छवि की धूमिल करने का काम कर रही हैं। इससे अनुसूचित जाति समाज में भारी रोष है और इससे वैमनस्यता का माहौल बन रहा है। साथ ही सोशल मीडिया और सार्वजनिक प्लेटफार्म पर भी दुष्यंत गौतम के खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं।