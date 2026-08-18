भाजपा की नई टीम से दुष्यंत गौतम की छुट्टी, अंकिता भंडारी केस में आया था नाम
नितिन नवीन की नई टीम में उत्तराखंड के 4 नेताओं को जगह मिली है। हालांकि राष्ट्रीय महामंत्री पद से दुष्यंत गौतम की छुट्टी हो गई है। वो उत्तराखंड प्रभारी भी थे। अंकिता भंडारी प्रकरण में उनका नाम कथित तौर पर सामने आया था।
भाजपा उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव नए प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में लड़ेगी। भाजपा की नई टीम में राष्ट्रीय महामंत्री पद से दुष्यंत गौतम को हटा दिया गया है। अब राज्य के लिए जल्द नए प्रभारी की घोषणा होने की उम्मीद है। दुष्यंत गौतम का नाम कथित तौर पर अंकिता भंडारी प्रकरण में आया था। इसके बाद से दुष्यंत गौतम ने पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना ली थी और पार्टी लगातार असहज चल रही थी। गौतम के अलावा नरेश बंसल को भी नई टीम में जगह नहीं दी गई है।
दुष्यंत गौतम लंबे समय से राज्य प्रभारी का जिम्मा संभाल रहे थे। लेकिन उनका नाम कथित रूप से अंकिता भंडारी प्रकरण में आने से पार्टी असहज चल रही थी। पिछले दिनों हुए संगठन के कई कार्यक्रमों से भी गौतम ने दूरी बना ली थी। ऐसे में पहले से ही माना जा रहा था कि पार्टी की नई टीम से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अब गौतम के बाहर होते ही पार्टी को राज्य में नया प्रदेश प्रभारी नियुक्त करने का मौका मिल गया है।
सुरेश राठौर के कथित ऑडियो में आया था दुष्यंत गौतम का नाम
विदित है कि भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर से जुड़े कथित ऑडियो में अंकिता प्रकरण में गौतम का नाम जोड़ा गया था जिससे राज्य की राजनीति में उबाल आ गया था। इस वजह से भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ा था। उधर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को ही प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसे में अब राज्य में भी नए प्रदेश प्रभारी की तैनाती होगी। उन्होंने इसे सामान्य बदलाव बताया।
राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख के रूप में बलूनी की हैट्रिक
भाजपा की राष्ट्रीय टीम में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी को एक बार फिर राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। वे अमित शाह, जेपी नड्डा की टीम में भी राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अब नितिन नवीन की टीम में भी राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी से न केवल उन्होंने लगातार तीसरे अध्यक्ष के साथ मीडिया संयोजक बनने की हैट्रिक लगाई है। बल्कि इससे राष्ट्रीय नेतृत्व पर उनकी मजबूत पकड़ भी साबित हुई है। बलूनी 2017 से लगातार पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी में राज्य के चार वरिष्ठ एवं अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी मिलना खुशी की बात है। उम्मीद है कि इन सभी नेताओं के लंबे संगठनात्मक अनुभव और कार्यकुशलता का लाभ पार्टी को मिलेगा और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होंगी।
बंसल को नहीं मिली जगह
राष्ट्रीय टीम में संयुक्त कोषाध्यक्ष रहे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को इस बार जगह नहीं मिल पाई है। बंसल का राज्यसभा का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है। अब बंसल का संगठन किस रूप में इस्तेमाल करेगा यह भी तय नहीं है।
पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से जुड़े रहे हैं महेंद्र पांडे
तीरथ सिंह रावत पहले भी भाजपा में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वहीं, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी 2017 से लगातार भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा महेंद्र पांडे लंबे समय से राष्ट्रीय कार्यालय में सक्रिय हैं और कई अहम जिम्मेदारियां देख चुके हैं। वहीं, आलोक भट्ट त्रिवेंद्र रावत सरकार में सलाहकार भी रह चुके हैं।
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