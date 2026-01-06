मुझे और भाजपा को बदनाम करने की साजिश, अंकिता केस में नाम उछलने पर दुष्यंत गौतम ने कराया केस

संक्षेप: भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर पर केस कराया है। आरोप लगाया कि अंकिता केस में जानबूझकर उनकी और भाजपा को बदनाम करने की साजिश रची गई।

उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने देहरादून में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर, एक्ट्रेस उर्मिला सनावर और विपक्षी दलों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र तथा आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि इन लोगों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में उन्हें झूठा फंसाने, उनकी और भाजपा की छवि धूमिल करने की साजिश रची।

देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि दुष्यंत गौतम ने तहरीर में कहा है कि ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने योजनाबद्ध तरीके से उनके खिलाफ मोर्चा खोला। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक, मनगढ़ंत और आपत्तिजनक ऑडियो-वीडियो प्रसारित किए गए, जिनमें उनका नाम अंकिता हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है।

मुझे और भाजपा को बदनाम करने की साजिश दुष्यंत गौतम ने अपनी तहरीर में कहा कि यह न केवल उनकी, बल्कि भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की छवि खराब करने की एक सुनियोजित साजिश है। मामले की जांच डालनवाला थाने के इंस्पेक्टर संतोष सिंह कुंवर कर रहे हैं। पुलिस अब उन सोशल मीडिया लिंक्स और वीडियो क्लिप्स की पड़ताल कर रही है, जिन्हें तहरीर के साथ संलग्न किया गया है। बता दें कि सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ इससे पहले नेहरू कॉलोनी थाने में भी केस दर्ज है।

विपक्षी दलों पर भी आरोप गौतम ने तहरीर में आरोप लगाया कि षड्यंत्र में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उक्रांद से जुड़े लोग भी शामिल हैं। ऐसी गतिविधियों का उद्देश्य समाज में भ्रम फैलाना, शांति को भंग करना, दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न करना है।