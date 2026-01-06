Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Dushyant Gautam Alleges Conspiracy to Defame Me and BJP Files FIR over Ankita Bhandari Case
मुझे और भाजपा को बदनाम करने की साजिश, अंकिता केस में नाम उछलने पर दुष्यंत गौतम ने कराया केस

संक्षेप:

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर पर केस कराया है। आरोप लगाया कि अंकिता केस में जानबूझकर उनकी और भाजपा को बदनाम करने की साजिश रची गई।

Jan 06, 2026 08:11 am ISTGaurav Kala देहरादून
उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने देहरादून में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर, एक्ट्रेस उर्मिला सनावर और विपक्षी दलों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र तथा आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि इन लोगों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में उन्हें झूठा फंसाने, उनकी और भाजपा की छवि धूमिल करने की साजिश रची।

देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि दुष्यंत गौतम ने तहरीर में कहा है कि ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने योजनाबद्ध तरीके से उनके खिलाफ मोर्चा खोला। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक, मनगढ़ंत और आपत्तिजनक ऑडियो-वीडियो प्रसारित किए गए, जिनमें उनका नाम अंकिता हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है।

मुझे और भाजपा को बदनाम करने की साजिश

दुष्यंत गौतम ने अपनी तहरीर में कहा कि यह न केवल उनकी, बल्कि भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की छवि खराब करने की एक सुनियोजित साजिश है। मामले की जांच डालनवाला थाने के इंस्पेक्टर संतोष सिंह कुंवर कर रहे हैं। पुलिस अब उन सोशल मीडिया लिंक्स और वीडियो क्लिप्स की पड़ताल कर रही है, जिन्हें तहरीर के साथ संलग्न किया गया है। बता दें कि सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ इससे पहले नेहरू कॉलोनी थाने में भी केस दर्ज है।

विपक्षी दलों पर भी आरोप

गौतम ने तहरीर में आरोप लगाया कि षड्यंत्र में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उक्रांद से जुड़े लोग भी शामिल हैं। ऐसी गतिविधियों का उद्देश्य समाज में भ्रम फैलाना, शांति को भंग करना, दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न करना है।

अपनी गतिविधियों का ब्योरा भी पुलिस को दिया

दुष्यंत गौतम ने पुलिस से सितंबर 2022 के दौरान अपनी गतिविधियों का ब्याेरा भी साझा किया है। इसमें दावा किया गया है कि 10 सितंबर से 24 सितंबर 2022 के दौरान गौतम देहरादून आए ही नहीं थे। वे उस दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों मे आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। 21 और 22 सितंबर को वे हरिद्वार में जरूर कुछ कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। सूत्रों के अनुसार गौतम ने अपने दावों की पुष्टि के लिए इस अवधि के कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिती वाले फोटो भी दिए हैं।

