शराब के नशे में जवान बना हैवान, पत्नी और 10 साल की बेटी को तेजाब से जलाने की कोशिश; मुकदमा
संक्षेप: देहरादून में आईटीबीपी जवान पर शराब के नशे में अपनी पत्नी और 10 साल की बेटी को तेजाब से जलाने की कोशिश का आरोप लगा है। जवान पर नशे में घर में आग लगाकर सारे कपड़े जलाने का भी आरोप है।
देहरादून में आईटीबीपी के जवान पर शराब पीकर पत्नी और बेटी के उत्पीड़न का आरोप लगा है। हाल ही में शराब पीकर उसने घर के सारे कपड़े जला दिए। पत्नी और 10 वर्षीय बेटी पर तेजाब डालने की कोशिश का आरोप है। पुलिस में सुनवाई नहीं होने पर पीड़िता डीएम सविन बंसल के पास पहुंचीं। डीएम ने महिला की ई-एफआरआई दर्ज कराई।
डीएम सविन बंसल ने बताया कि पति की प्रताड़ित महिला ने गुहार लगाई। बताया कि वह आईटीबीपी सीमाद्वार में सरकारी क्वार्टर में रहती हैं। पति की तैनाती अरुणाचल प्रदेश में है। वह हाल में छुट्टी आया हुआ है। आरोप है कि पति रोज शराब पीकर मारपीट करता है।
जलाने का प्रयास, तेजाब डालने की कोशिश
आरोप है कि बीते छह और सात नवंबर को आरोपी ने पत्नी और उनकी 10 वर्षीय बेटी को जलाने और तेजाब डालने की कोशिश की। उन्होंने पति से जान की सुरक्षा तथा जीवनयापन खर्चा दिलाने की गुहार लगाई। कहा कि आठ और दस नवंबर को वह बसंत विहार थाने गई। वहां पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। जिलाधिकारी ने तत्काल ऑनलाइन प्राथिमिकी दर्ज कराते हुए प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
110 से अधिक एफआईआर कराई
डीएम के सामने आए दिन परिजनों, पुत्रों, पत्नी और पड़ोसियों को प्रताड़ित किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे प्रकरणों पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने के साथ मॉनिटिरिंग भी किया जा रहा है। डीएम के निर्देश पर अब तक 110 से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
