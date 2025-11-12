Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Drunk ITBP Jawan Tries to Throw Acid on Wife and 10 Year Old Daughter in dehradun Turns Beastly
शराब के नशे में जवान बना हैवान, पत्नी और 10 साल की बेटी को तेजाब से जलाने की कोशिश; मुकदमा

शराब के नशे में जवान बना हैवान, पत्नी और 10 साल की बेटी को तेजाब से जलाने की कोशिश; मुकदमा

संक्षेप: देहरादून में आईटीबीपी जवान पर शराब के नशे में अपनी पत्नी और 10 साल की बेटी को तेजाब से जलाने की कोशिश का आरोप लगा है। जवान पर नशे में घर में आग लगाकर सारे कपड़े जलाने का भी आरोप है।

Wed, 12 Nov 2025 08:44 AMGaurav Kala देहरादून
देहरादून में आईटीबीपी के जवान पर शराब पीकर पत्नी और बेटी के उत्पीड़न का आरोप लगा है। हाल ही में शराब पीकर उसने घर के सारे कपड़े जला दिए। पत्नी और 10 वर्षीय बेटी पर तेजाब डालने की कोशिश का आरोप है। पुलिस में सुनवाई नहीं होने पर पीड़िता डीएम सविन बंसल के पास पहुंचीं। डीएम ने महिला की ई-एफआरआई दर्ज कराई।

डीएम सविन बंसल ने बताया कि पति की प्रताड़ित महिला ने गुहार लगाई। बताया कि वह आईटीबीपी सीमाद्वार में सरकारी क्वार्टर में रहती हैं। पति की तैनाती अरुणाचल प्रदेश में है। वह हाल में छुट्टी आया हुआ है। आरोप है कि पति रोज शराब पीकर मारपीट करता है।

जलाने का प्रयास, तेजाब डालने की कोशिश

आरोप है कि बीते छह और सात नवंबर को आरोपी ने पत्नी और उनकी 10 वर्षीय बेटी को जलाने और तेजाब डालने की कोशिश की। उन्होंने पति से जान की सुरक्षा तथा जीवनयापन खर्चा दिलाने की गुहार लगाई। कहा कि आठ और दस नवंबर को वह बसंत विहार थाने गई। वहां पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। जिलाधिकारी ने तत्काल ऑनलाइन प्राथिमिकी दर्ज कराते हुए प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

110 से अधिक एफआईआर कराई

डीएम के सामने आए दिन परिजनों, पुत्रों, पत्नी और पड़ोसियों को प्रताड़ित किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे प्रकरणों पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने के साथ मॉनिटिरिंग भी किया जा रहा है। डीएम के निर्देश पर अब तक 110 से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
