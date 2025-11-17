मसूरी में स्पा सेंटर से बाहर निकली लड़की युवक को मारने लगी थप्पड़, खूब हुआ ड्रामा- VIDEO

संक्षेप: मसूरी में एक लड़की और युवक में हाथापाई हो गई। लड़का युवती से अभद्रता कर रहा है। लड़की उसे थप्पड़ मारती। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विवाद की जड़ स्पा सेंटर बताई जा रही है।

पहाड़ों की रानी मसूरी में ठंड बढ़ने के साथ ही पर्यटकों की आवक शुरू हो गई है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के कारण मसूरी की फिजा खराब हो रही है। भगत सिंह चौक पर बीते दिनों देर रात एक युवक और कुछ युवतियों के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान चौक पर भीड़ के बीच एक युवती ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। विवाद की जड़ स्पा सेंटर बताई जा रही है, जहां थप्पड़ मारने वाली लड़की काम करती है।

भगत चौक पर काफी देर तक मौके पर हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। स्थानीय निवासियों ने बीच-बचाव कर किसी तरह मामले को शांत करवाया। घटना के वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि ‘हिन्दुस्तान’ नहीं करता है।

घटना क्या हुई रविवार को युवक और युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरोप है कि युवक द्वारा उक्त युवती के साथ अभद्रता की गई। विवाद एक स्पा सेंटर पर पत्थर मारने से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि युवती स्पा सेंटर में काम करती है। शहर कोतवाल मसूरी देवेंद्र चौहान ने बताया कि इस मामले में पुलिस को तहरीर नहीं मिली है। वीडियों में युवतियों की ओर से भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। जिससे शहर का शांत वातावरण भी खराब हो रहा है। पर्यटक भी यहां से अच्छा संदेश लेकर नहीं जा रहे हैं।