पहाड़ों में डबल लेन हाईवे, देहरादून में नया आधुनिक पार्क; उत्तराखंड वालों को एक साथ तीन गुड न्यूज
सरकार ने प्रदेशवासियों को एक साथ तीन गुड न्यूज दी है। इसमें पहाड़ों में डबल लेन हाईवे, देहरादून मियांवाला में नया आधुनिक पार्क और मेधावियों के लिए फ्री कोचिंग का ऐलान शामिल है।
उत्तराखंड में सरकार ने तीन बड़े फैसले लिए हैं, जिनका सीधा फायदा आम जनता, यात्रियों और युवाओं को मिलेगा। सड़क, शिक्षा और शहरी सुविधाओं से जुड़ी ये तीनों पहल राज्य के अलग-अलग वर्गों के लिए राहत लेकर आई हैं। पहाड़ी इलाकों में सभी सिंगल लेन हाईवे अब डबल लेन बनाए जाएंगे और मैदानी इलाकों में फोर लेन रोड। देहरादून के मियांवाला में नया आधुनिक पार्क खोला जा रहा है।
पहाड़ों में सभी सिंगल लेन हाईवे अब डबल लेन
पहाड़ी इलाकों में सभी सिंगल लेन हाईवे को अब डबल लेन में बदला जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने तीन वर्षों में सड़क नेटवर्क को सुधारने का व्यापक लक्ष्य तय किया है। इससे पहाड़ों में सफर न केवल आसान होगा, दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच भी सुगम हो सकेगी।
1000 किमी अभी भी सिंगल लेन
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लोनिवि के तहत लगभग 2,000 किमी नेशनल हाईवे हैं। करीब एक हजार किमी सड़कें पहले से डबल लेन हैं। करीब 1,000 किमी सड़कें अभी भी सिंगल लेन हैं। लोनिवि की ओर से तैयार रोडमैप के तहत सभी सिंगल लेन एनएच को तीन साल में डबल लेन करने का लक्ष्य है। एचओडी राजेश शर्मा ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में यह काम अब चरणबद्ध तरीके से होगा। मैदानी क्षेत्रों में नेशनल हाईवे को फोर लेन में विकसित किया जा रहा है।
मैदानी इलाकों में फोर लेन किए जाएंगे हाईवे
उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में करीब 155 किलोमीटर नेशनल हाईवे अभी सिंगल लेन हैं। इनको चौड़ा करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। लोनिवि की इस योजना के अनुसार, देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर के सभी एनएच को फोर लेन में बदला जाएगा, ताकि ट्रैफिक दबाव कम हो सके।
ब्लैक स्पॉट होंगे खत्म, ढलान और मोड़ सुधरेंगे
लोक निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण के साथ ही साथ ब्लैक स्पॉट को खत्म करने की भी योजना बनाई है। इसके तहत सड़कों पर तीव्र मोड़ एवं खतरनाक ढलान को सुधारा जाएगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही चारधाम यात्रियों को भी सफर के दाैरान राहत मिलने की उम्मीद है।
11000 छात्रों को मुफ्त कोचिंग
प्रदेश के 11 हजार छात्र-छात्राओं को सरकार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा दिलाने जा रही है। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना का जीओ जारी कर इसे विधिवत रूप से लागू कर दिया गया है। सोमवार को शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि इस योजना के तहत जिलावार खुली स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से मेधावी युवाओं का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना पर हर साल 11 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
मेधावियों के लिए स्कीम
मंत्री ने बताया कि सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए 2000 रुपये, एसएससी, रेलवे सर्विसेज और समकक्ष परीक्षाओं के लिए 5000 और बैंकिंग सर्विसेज के लिए 2000 मेधावियों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। जबकि कैट, मैट, गेट, नेट, सीएसआईआर जैसी योग्यता परीक्षाएं और उच्च शिक्षण की प्रवेश परीक्षाओं के लिए भी 2000 छात्रों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के साथ ही उन अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिन्होंने एक साल पहले स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण किया हो। चयनित अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग दिलवाई जाएगी। मंत्री ने बताया, इस योजना के संचालन और निगरानी के लिए उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति भी बनाई गई है। मुख्य सचिव समिति हर साल इस योजना की समीक्षा और मूल्यांकन करेगी।
मियांवाला में आधुनिक पार्क
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से मियांवाला क्षेत्र में एक पुराने प्राकृतिक तालाब को विकसित किया गया है। यहां एक पार्क भी बनाया गया है। प्राधिकरण की करीब 3.30 करोड़ रुपये की इस योजना का लाभ क्षेत्रवासियों को मिलेगा।
मियांवाला पंचायत घर गन्ना सेंटर के समीप जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े पुराने प्राकृतिक तालाब के कायाकल्प के बाद तैयार इस पार्क का सोमवार को रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद पूजा नेगी और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम में एमडीडीए के प्रभारी अधीक्षण अभियंता अतुल गुप्ता सहित हॉर्टिकल्चर अनुभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। सभी ने प्राधिकरण की कार्यशैली की सराहना की। एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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