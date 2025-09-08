कॉलेज के सेप्टिक टेंक में दम घुटने से इंजीनियर की मौत, दून में दो बाइकों की भिड़ंत; 4 मरे

उत्तराखंड में रविवार को डबल ट्रेजेडी देखने को मिली। टनकपुर में कॉलेज के सेप्टिक टैंक में दम घुटने से इंजीनियर समेत दो की मौत हो गई। वहीं, देहरादून में दो बाइकों की भिड़ंत में दो युवकों की जान चली गई।

उत्तराखंड में रविवार को दो अलग-अलग हादसों ने हड़कंप मचा दिया। टनकपुर में एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में बने सेप्टिक टैंक में उतरने से इंजीनियर और मिस्त्री की मौत हो गई, वहीं दूसरी ओर देहरादून के हरबर्टपुर में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में दो युवकों की जान चली गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।

टनकपुर हादसा छीनीगोठ स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा था। रविवार दोपहर करीब ढाई बजे 24 वर्षीय मिस्त्री हसन (निवासी बीसलपुर, पीलीभीत) सेप्टिक टैंक में उतरा, लेकिन बाहर नहीं आया। इसके बाद 28 वर्षीय इंजीनियर शिवराज चौहान (निवासी अल्मोड़ा) उसे देखने पिट में उतरे। दोनों के न लौटने पर हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई।

रेस्क्यू टीम ने दोनों को अचेत अवस्था में बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रथमदृष्ट्या मौत का कारण दम घुटना बताया जा रहा है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट होगी।

हरबर्टपुर हादसा उधर, रविवार रात करीब आठ बजे हरबर्टपुर में राजस्थान मार्बल्स के सामने दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में पांच युवक घायल हो गए। पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 20 वर्षीय वेदांश और 20 वर्षीय धोनी कश्यप की मौत हो गई।