Double Tragedy in Uttarakhand Engineer Dies in College Septic Tank 2 Killed in Bike Crash in Dehradun कॉलेज के सेप्टिक टेंक में दम घुटने से इंजीनियर की मौत, दून में दो बाइकों की भिड़ंत; 4 मरे, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Double Tragedy in Uttarakhand Engineer Dies in College Septic Tank 2 Killed in Bike Crash in Dehradun

कॉलेज के सेप्टिक टेंक में दम घुटने से इंजीनियर की मौत, दून में दो बाइकों की भिड़ंत; 4 मरे

उत्तराखंड में रविवार को डबल ट्रेजेडी देखने को मिली। टनकपुर में कॉलेज के सेप्टिक टैंक में दम घुटने से इंजीनियर समेत दो की मौत हो गई। वहीं, देहरादून में दो बाइकों की भिड़ंत में दो युवकों की जान चली गई।

Gaurav Kala देहरादून/टनकपुर, हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 07:48 AM
share Share
Follow Us on
कॉलेज के सेप्टिक टेंक में दम घुटने से इंजीनियर की मौत, दून में दो बाइकों की भिड़ंत; 4 मरे

उत्तराखंड में रविवार को दो अलग-अलग हादसों ने हड़कंप मचा दिया। टनकपुर में एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में बने सेप्टिक टैंक में उतरने से इंजीनियर और मिस्त्री की मौत हो गई, वहीं दूसरी ओर देहरादून के हरबर्टपुर में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में दो युवकों की जान चली गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।

टनकपुर हादसा

छीनीगोठ स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा था। रविवार दोपहर करीब ढाई बजे 24 वर्षीय मिस्त्री हसन (निवासी बीसलपुर, पीलीभीत) सेप्टिक टैंक में उतरा, लेकिन बाहर नहीं आया। इसके बाद 28 वर्षीय इंजीनियर शिवराज चौहान (निवासी अल्मोड़ा) उसे देखने पिट में उतरे। दोनों के न लौटने पर हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई।

ये भी पढ़ें:संभल के एसडीएम की कार का उत्तराखंड में एक्सीडेंट, डॉ. पत्नी समेत घायल हुए अफसर

रेस्क्यू टीम ने दोनों को अचेत अवस्था में बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रथमदृष्ट्या मौत का कारण दम घुटना बताया जा रहा है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट होगी।

हरबर्टपुर हादसा

उधर, रविवार रात करीब आठ बजे हरबर्टपुर में राजस्थान मार्बल्स के सामने दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में पांच युवक घायल हो गए। पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 20 वर्षीय वेदांश और 20 वर्षीय धोनी कश्यप की मौत हो गई।

तीन अन्य घायलों—रमन दीप सिंह, विवेक कश्यप और अंकित को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि बारिश के कारण दृश्यता कम होना हादसे की प्रमुख वजह प्रतीत होती है।

Road Accident Uttarakhand News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।