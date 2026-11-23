यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर पर डबल मर्डर से सनसनी, पिता-पुत्र को गोलियों से भूनकर मार डाला
यूपी-उत्तराखंड बार्डर पर स्थित गांव अबदीपुर में पुरानी रंजिश के चलते पिता-पुत्र की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। हमलावर चार बाइकों पर सवार होकर आए और दोहरे हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गए।
यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित गांव अबदीपुर में पुरानी रंजिश के चलते सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। चार बाइकों पर सवार होकर आए हमलावरों ने घर के बाहर खड़े पिता-पुत्र पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। हमले में दोनों की मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई इस घटना से गांव में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही एसएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है।
मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी क्षेत्र के गांव दादूपुर निवासी 30 वर्षीय सुखविंदर अपने परिवार के साथ उत्तराखंड के अबदीपुर गांव में रह रहे थे। रविवार शाम वह अपने घर के बाहर खड़े होकर गन्ने की ट्राली भरवा रहे थे। इसी दौरान चार बाइकों पर सवार होकर हमलावर वहां पहुंचे। इससे पहले कि सुखविंदर कुछ समझ पाते, हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दीं।
गोली चलने की आवाज सुनकर उनके 65 वर्षीय पिता मुख्तार घर से बाहर दौड़े। हमलावरों ने उन्हें भी निशाना बना लिया और गोली मार दी। इसके बाद जमीन पर घायल पड़े सुखविंदर के सिर से सटाकर एक और गोली मारी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर चारों बाइकों से फरार हो गए।
गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में पिता-पुत्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोहरी हत्या की खबर फैलते ही गांव में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
एसएसपी पहुंचे, चार हमलावरों की पहचान का दावा
दो लोगों की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसएसपी सूरज कुमार राय पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
एसएसपी सूरज कुमार राय के मुताबिक, परिजनों ने चार हमलावरों की पहचान की है। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस पुरानी रंजिश समेत घटना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
मोनू गुर्जर हत्याकांड से जुड़ी है पुरानी रंजिश
ग्रामीणों के मुताबिक, इस दोहरे हत्याकांड के पीछे करीब एक साल पुरानी हत्या का बदला लेने की आशंका है। 11 सितंबर 2025 को पुरकाजी क्षेत्र के दादूपुर गांव में मोनू गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुखविंदर और उसका भाई बलजिंदर भी आरोपी बनाए गए थे। दोनों को जेल जाना पड़ा था। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही दोनों भाई जमानत पर बाहर आए थे।
ग्रामीणों का दावा है कि मोनू गुर्जर की हत्या का बदला लेने के लिए ही सुखविंदर और उसके पिता को निशाना बनाया गया। परिजनों ने मोनू गुर्जर के भाई अंकुर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अंकुर को हमलावरों के साथ देखा गया था और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। हालांकि, इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है।
शिनाख्त नहीं, युवती का अंतिम संस्कार
देहरादून: जामुनवाला हत्याकांड में तीन दिन बाद भी युवती की शिनाख्त नहीं हो सकी। इसके बाद रविवार को डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच शव का पोस्टमार्टम किया। देर शाम प्रेमनगर थाना पुलिस ने युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। जांच के लिए डीएनए सैंपल, कपड़े और अस्थि फूल सुरक्षित रखे गए हैं।
एसओ प्रेमनगर गिरीश नेगी ने बताया कि पोस्टमार्टम में युवती की गला रेतकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। हत्यारे ने उसके गले पर कई वार किए थे। चेहरे पर भी कई कट मारे गए थे, जिससे चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। पोस्टमार्टम करने वाली टीम ने जांच और शिनाख्त के लिए युवती के कपड़े और डीएनए सैंपल सुरक्षित रखवाए हैं। पुलिस ने प्रेमनगर स्थित श्मशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया। साथ ही अस्थि फूल भी सुरक्षित रख लिए, ताकि परिजनों के मिलने पर वे आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकें।
उधर, पुलिस अभी तक फरार संदिग्ध कार चालक तक नहीं पहुंच पाई है। उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। बीते बुधवार देर शाम जामुनवाला के जंगल में कूड़े के ढेर से करीब 28 वर्षीय युवती का शव मिला था। शव सीमेंट के कट्टों और पॉलिथीन से ढका हुआ था। पुलिस सीसीटीवी में दिखी संदिग्ध एसयूवी के रूट की जांच कर रही है। साथ ही युवती के हाथ पर बने पुराने टैटू के जरिए उसकी शिनाख्त और हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हत्याकांड के खुलासे के लिए छह टीमें लगाई गई हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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