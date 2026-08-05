काम की बात: डबल खुशखबरी: देहरादून-रामनगर एक्सप्रेस शुरू, पौड़ी-चमोली को 'हिमगिरी' बस; पूरी डिटेल
उत्तराखंड को डबल खुशखबरी मिली है। पहली आज से देहरादून-रामनगर एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई। दूसरा 1 सितंबर से देहरादून टू चमोली, पौड़ी के लिए हिमगिरी बस सेवा शुरू हो रही है।
रविन्द्र थलवाल, देहरादून
उत्तराखंड में लोगों को दो बड़े तोहफे मिले हैं। आज से देहरादून-रामनगर एक्सप्रेसवे शुरू हो गई है। यह ट्रेन हर सप्ताह बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। दूसरी तरफ पर्वतीय जिलों का सफर करने वालों के लिए सितंबर से हिमगिरी बस सेवा शुरू होने जा रही है। यह सेवा देहरादून से चमोली, रुद्रप्रयाग औऱ पौड़ी के लिए होगी।
गढ़वाल के पर्वतीय जिलों का सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गढ़वाल मंडल ऑनर्स (जीएमओ) एक सितंबर से देहरादून से चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिलों के लिए अपनी बस सेवा ‘हिमगिरी’ शुरू करने जा रहा है। पहले चरण में प्रतिदिन 11 बस सेवाओं का संचालन किया जाएगा।
1 सितंबर से हिमगिरी बस सेवा
अब तक देहरादून से पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मुख्य रूप से टीजीएमओ की ‘विश्वनाथ’ बस सेवा संचालित होती थी। इसका दायरा ज्यादातर टिहरी और उत्तरकाशी तक सीमित था, बाकी जिलों के लिए कम सेवाएं थीं। वहीं, जीएमओ की बसों के पास अब तक केवल ऋषिकेश तक का परमिट था। अब राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) से देहरादून तक का परमिट मिलने के बाद जीएमओ ने जमीनी स्तर पर रूट सर्वे शुरू कर दिया है। जीएमओ के पर्यटन अधिकारी अनिल बरगली ने बताया कि एक सितंबर से नियमित संचालन शुरू कर दिया जाएगा। सर्वे का काम पूरा होते ही एसटीए द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर किराया तय कर दिया जाएगा।
यात्रियों को राहत और पर्यटन को बढ़ावा
पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 11 सेवाओं की तैयारी की जा रही है। हिमगिरी एक्सप्रेस भुड्डी गांव के पास चांदनी चौक से चलेगी। यह बड़ोवाला, शिमला बाईपास से होते हुए आईएसबीटी पहुंचेगी। यहां से कुछ बसें वाया ऋषिकेश और कुछ बसें वाया हरिद्वार जाएंगी। इस बस सेवा के शुरू होने से न केवल आम यात्रियों और स्थानीय ग्रामीणों की राह आसान होगी, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
यहां चलेंगी बस
● चमोली: जोशीमठ, गोपेश्वरऔर ग्वालदम
● रुद्रप्रयाग : ऊखीमठ और पोखरी
● पौड़ी : थलीसैंण, बीरोंखाल, पौड़ी
दून-रामनगर एक्सप्रेस आज से चलेगी
देहरादून-रामनगर एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन बुधवार से शुरू हो जाएगा। इसे लेकर यात्रियों में भारी उत्साह दिख रहा है। पहली यात्रा के लिए रामनगर से दून आने वाली सेकेंड सीटिंग क्लास की सभी सीटें बुक हो चुकी हैं।
यात्रियों की सहूलियत के लिए ट्रेन का किराया किफायती रखा है। सेकेंड सीटिंग का किराया मात्र ₹135 तय किया गया है, जबकि स्लीपर क्लास के लिए ₹215 देने होंगे। एसी चेयरकार ₹460, एसी थ्री टियर ₹520 और एसी टू टियर का किराया ₹725 है।
रेलवे ने जारी की समयसारिणी
रामनगर-देहरादून-रामनगर एक्सप्रेस हर सप्ताह बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। ट्रेन (15310) रामनगर से सुबह 05:50 बजे चलकर दोपहर 12:40 बजे दून पहुंचेगी। उसी दिन वापसी में ट्रेन (15309) दून से दोपहर 03:55 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन हरिद्वार, नजीबाबाद, मुरादाबाद, पीपलसाना, रोशनपुर और काशीपुर होते हुए रात 11:30 बजे रामनगर पहुंचेगी।
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