दून मेडिकल कॉलेज में मेस बंद, MBBS छात्रों की 10 दिन की छुट्टी; टर्म एग्जाम भी रद्द
उत्तराखंड के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में लाखों के मेस फर्जीवाड़े को लेकर शुक्रवार को डॉक्टरों और मेस संचालक के बीच नोकझोंक हुई। मेस का संचालन बंद कर दिया गया है, हीट वेव का हवाला देकर दस दिन की छुट्टियां कर दी गईं है।
उत्तराखंड के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में लाखों के मेस फर्जीवाड़े को लेकर शुक्रवार को डॉक्टरों और मेस संचालक के बीच नोकझोंक हुई। मेस का संचालन बंद कर दिया गया है, हीट वेव का हवाला देकर दस दिन की छुट्टियां कर दी गईं है।
छात्र-छात्राओं को शुक्रवार दोपहर और रात का खाना बाहर खाना पड़ा। अब ज्यादातर छात्रों ने शनिवार को घर लौटने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक, डॉक्टरों ने एक कर्मचारी से खाने के 30 हजार रुपये लिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई और संचालक से मैनेजर के जरिए छात्रों के रुपये वापस दिलाने की मांग की।
बिना भुगतान के मेस चलाना संभव नहीं
वहीं, मेस संचालक का तर्क था कि उसका छह महीने का भुगतान अटका हुआ है। संचालक ने कहा कि कॉलेज से अनुबंध के तहत उसे भुगतान होना चाहिए। मैनेजर के खिलाफ वह तहरीर दे चुका है, लेकिन बिना भुगतान के मेस चलाना संभव नहीं है। संचालक ने कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी, जिसे लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई।
टर्म एग्जाम भी रद्द
इस बीच, प्राचार्य डॉ. गीता जैन ने हीट वेव (लू) का हवाला देते हुए 25 मई से तीन जून तक छुट्टियां घोषित कर दी हैं। इस दौरान होने वाले टर्म एग्जाम भी रद्द कर दिए गए हैं। प्राचार्य डॉ जैन ने कमेटी को जांच रिपोर्ट जल्द देने, मेस के नए टेंडर की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
पैनेसिया अस्पताल सील, रजिस्ट्रैशन भी कैंसिल
देहरादून के पैनेसिया अस्पताल में भीषण आग लगने और मरीज की मौत के मामले की मजिस्ट्रेटी जांच शुरू हो गई है। प्रशासन ने शुक्रवार को घटनास्थल का निरीक्षण कर पैनेसिया अस्पताल को सील कर दिया है। टीम ने अस्पताल परिसर में 5 जगहों पर सीलिंग की कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल का अस्थाई तौर पर पंजीकरण निरस्त कर दिया है।
मामले की जांच शुरू
जानकारी के अनुसार रिस्पना रोड स्थित पैनेसिया अस्पताल में 20 मई को एसी फटने के बाद भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में महिला मरीज वीरवती की मौत हो गई थी जबकि 10 लोग घायल हो गए थे। घटना को लेकर मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश किए गए थे। इस दौरान प्रारंभिक कार्रवाई कर अस्पताल का गेट सील किया गया था। मामले की जांच शुरू हो गई है।
अग्निसुरक्षा के इंतजाम नहीं
वहीं, मृतक महिला के बेटे ने इस मामले में लापरवाही को लेकर शिकायत की थी। शिकायत में अग्निसुरक्षा के इंतजाम नहीं होने के आरोप लगाए थे। इसी क्रम में शुक्रवार को एसडीएम अपूर्वा सिंह, सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की टीम अस्पताल पहुंची। चौकी प्रभारी धनीराम पुरोहित ने बताया कि मुख्य गेट समेत 5 स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की। सीएमओ शर्मा ने बताया कि अस्पताल का अस्थाई तौर पर पंजीकरण निरस्त कर दिया है। कैलाश अस्पताल में मरीजों का उपचार चल रहा है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
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