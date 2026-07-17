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दून अस्पताल में शर्मकांड कांड: महिला टॉयलेट में छिपकर वीडियो बना रहा था युवक

By Gaurav Kala
देहरादून, चांद मोहम्मद
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दून अस्पताल में शर्मनाक कांड सामने आया है। महिला टॉयलेट में छिपकर एक युवक वीडियो बना रहा था। महिला मरीज ने जैसे उसे देखा, हल्ला मच गया।

दून अस्पताल में शर्मकांड कांड: महिला टॉयलेट में छिपकर वीडियो बना रहा था युवक

उत्तराखंड के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर मामला सामने आया। ओपीडी भवन के भूतल पर स्थित महिला शौचालय में एक युवक फायर सेफ्टी के मोटे पाइप पर छिपकर बैठा मिला। आरोप है कि वह महिलाओं की आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बना रहा था। महिलाओं के शोर मचाते ही आरोपी धक्का देकर पिछले रास्ते से फरार हो गया।

घटना करीब साढ़े 11 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक पहले से परिसर में घूमता दिखा था और आशंका है कि वह करीब एक घंटे तक शौचालय के भीतर छिपा रहा। घटना की सूचना पर चीता पुलिस दोपहर करीब दो बजे अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष बंद था व कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं मिला। एक महिला मरीज के पति ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। कोतवाली प्रभारी केसी भट्ट ने बताया कि तहरीर के आधार पर तथ्य सामने आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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आपबीतीः ऊपर बैठा था आरोपी

एक महिला मरीज ने बताया कि वह अल्ट्रासाउंड के लिए आई थी। शौचालय में प्रवेश करते ही उसे ऊपर बैठे युवक को देखकर झटका लगा। उसने बाहर आकर शोर मचाया। अंदर मौजूद दो अन्य महिलाओं ने भी वीडियो बनाने के आरोप लगाए हैं। महिलाओं के अनुसार गार्ड देर से पहुंचे, तब तक आरोपी भाग चुका ता। फिर गार्ड उसे देखने दर्शनलाल चौक तक गए। लेकिन वह नहीं मिला। जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो पता चला कि पीछे की तरफ कई जगह कवरेज नहीं है और पासवर्ड भी कर्मचारी भूल गए हैं।

अस्पताल में असुरक्षा से सहमीं मरीज-कर्मचारी

दून अस्पताल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल में हुई तीन घटनाओं से महिला मरीजों-तीमारदारों के साथ महिला डॉक्टर व कर्मचारी भी खौफजदा हैं।

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दून अस्पताल में रोजाना करीब 2500 मरीज ओपीडी में आते हैं, जिनमें 50% से अधिक महिलाएं होती हैं। ऐसे में महिला शौचालय में हुई इस घटना ने मरीजों, महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों में दहशत पैदा कर दी है। जिस महिला के साथ घटना हुई, वह सबसे ज्यादा सहमी हुई है, क्योंकि वीडियो बनाए जाने की आशंका जताई गई है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है कि शौचालय में युवक कितनी देर रहा और उसने कितनी महिलाओं की वीडियो बनाई?

सुरक्षा पर सवाल

● मई में एक काउंसलर पर महिला मरीज से छेड़छाड़ का आरोप, केस दर्ज

● एक सप्ताह पहले दवा लाइन में युवती से सफाई कर्मचारी द्वारा छेड़छाड़

● अब महिला शौचालय में युवक के छिपने और वीडियो बनाने का आरोप

● अस्पताल में लगातार चोरी की घटनाओं से भी मरीज-तीमारदार परेशान

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

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