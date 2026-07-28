Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दून अस्पताल में तड़पता रहा मरीज, डॉक्टर फोटो खींचकर चले गए; जूनियर्स ने बचाई जान

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

दून अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हादसे में बुरी तरह जख्मी मरीज सर्जरी के इंतजार में तड़पता रहा। डॉक्टर्स फोटो खींचकर निकल गए। जूनियर्स को जान बचानी पड़ी।

doon hospital
दून अस्पताल

चांद मोहम्मद, देहरादून

उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पताल दून अस्पताल की इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टरों की लापरवाही और ऑन कॉल न पहुंचने का रवैया अब भी बरकरार है। सोमवार देर शाम एक गंभीर रूप से घायल युवक को जब अस्पताल लाया गया, तो कई विभागों के सीनियर डॉक्टर नहीं पहुंचे। ऐसे में जूनियर डॉक्टरों ने मोर्चा संभाला और इमरजेंसी में ही सर्जरी कर मरीज की जान बचाई।

दरअसल, विकासनगर के छरबा निवासी युवक राजू के ऊपर सोमवार को एक भारी पत्थर गिर गया था। हादसे में उसके चेहरे, सिर, आंख, जबड़े और नाक पर गंभीर चोटें आईं। उसका सिर और जबड़ा बुरी तरह से फट गया था। आनन-फानन में उसे दून अस्पताल की इमरजेंसी लाया गया।

ये भी पढ़ें:देहरादून में लगातार भारी बारिश से हाहाकर; पुल धंसा, भूस्खलन से मसूरी रोड बंद

फोटो खींचकर चले गए डॉक्टर, न्यूरो से कोई नहीं आया

इस गंभीर मामले में लापरवाही की हद यह रही कि नेत्र रोग विभाग से जूनियर रेजिडेंट (जेआर) आए और मरीज की सिर्फ फोटो खींचकर चले गए। वहीं, न्यूरो सर्जरी विभाग से कोई भी डॉक्टर नहीं पहुंचा।

इन डॉक्टरों की टीम ने किया ऑपरेशन

जब सीनियर डॉक्टर नहीं आए, तो अलग-अलग विभागों के जूनियर डॉक्टरों की टीम ने मोर्चा संभाला और जान जोखिम में पड़े मरीज की तत्काल ओटी लगाई। इस जीवन रक्षक टीम में ईएनटी विभाग से एपी डॉ. हिमानी, डॉ. प्रियंका, एसआर डॉ. मोहसिन और जेआर डॉ. अनुराग शामिल रहे।

वहीं, एनेस्थीसिया विभाग से एपी डॉ. गुंजन, जेआर डॉ. शुभांगी व डॉ. ज्योति, सर्जरी विभाग से जेआर डॉ. अभिषेक साहू, डेंटल विभाग से दो एसआर डॉ. विदिशा पुनेठा व डॉ. ज्योत्सना और प्लास्टिक सर्जरी विभाग से जेआर डॉ. देवआशीष ने मिलकर इस जटिल सर्जरी को अंजाम दिया। बाद में अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आरएस बिष्ट के निर्देश पर डेंटल से एपी डॉ अंकुर जोशी भी पहुंचे।

ये भी पढ़ें:घर लौट रही युवती का अपहरण के बाद गैंगरेप, पुलिस ने मुठभेड़ में रेपिस्ट दबोचे

दून अस्पताल के डिप्टी एमएस डॉ. विनम्र मित्तल का कहना है कि घायल युवक की स्थिति काफी नाजुक थी। तत्काल डॉक्टरों की टीम ने इमरजेंसी में ही सर्जरी की है। फिलहाल मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। जो डॉक्टर बुलाने पर भी नहीं आए, उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:कांवड़ मेले में पहली बार साइबर कमांडो की तैनाती, AI फर्जी वीडियो पर तुरंत ऐक्शन
Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Dehradun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।