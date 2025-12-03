दूधगंगा ग्लेशियर पिघलकर भिलंगना नदी ले चुकी विकराल रूप, दूसरी 'केदारनाथ त्रासदी' का डर!

संक्षेप: वैज्ञानिकों का कहना है कि दूधगंगा ग्लेशियर के पिघलने से घनसाली के हिमालयी क्षेत्र में भिलंगना नदी विकराल रूप ले रही है। 45 साल के भीतर इस नदी का आकार काफी बढ़ चुका है।

उत्तराखंड में एक और केदारनाथ जैसी त्रासदी का डर पैदा हो गया है। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अध्ययन में पाया कि टिहरी में घनसाली के हिमालयी क्षेत्र में दूधगंगा ग्लेशियर पिघलने से बन रही भिलंगना झील का आकार लगातार बढ़ रहा है। 1980 के करीब अस्तित्व में आई झील महज 45 साल में 1.204 किलोमीटर और चौड़ाई 528 मीटर लंबी हो चुकी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि झील में 10 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। 4750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित झील को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी ने भी सर्वाधिक खतरनाक श्रेणी में शामिल किया है। यदि झील को नुकसान पहुंचता है तो निचले इलाकों में आबादी और संसाधन बुरी तरह प्रभावित होंगे।

वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने देश के चार बड़े संस्थानों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार का अध्ययन किया तो भिलंगना झील की चिंताजनक तस्वीर सामने आई। 1968 से 2025 के आंकड़ों का अध्ययन करने पर पता चला कि इस क्षेत्र में मौजूद ग्लेशियर 0.7 मीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से पिघल रहा है। ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार बढ़ी तो झील का फैलाव भी तेज होता गया। लाखों क्यूबिक मीटर पानी निचले इलाकों में पल भर में तबाही मचा सकता है।