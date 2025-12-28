Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Dont Want Any North East Child To Face This Father Of angel chakma
'मैं चाहता हूं कि किसी भी नॉर्थ-ईस्टर्न को...', देहरादून में बेटे के मर्डर के बाद क्या बोले एंजेल चकमा के पिता

'मैं चाहता हूं कि किसी भी नॉर्थ-ईस्टर्न को...', देहरादून में बेटे के मर्डर के बाद क्या बोले एंजेल चकमा के पिता

संक्षेप:

त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की देहरादून में नस्लीय हमले में हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद मृतक छात्र के दुखी पिता ने पुलिस से अपील की है कि वो इस मामले में ऐसा कदम उठाएं कि नॉर्थ-ईस्ट के किसी भी व्यक्ति को इस तरह की घटना का सामना ना करना पड़े।

Dec 28, 2025 07:58 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की देहरादून में नस्लीय हमले में हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद मृतक छात्र के पिता ने पुलिस से अपील की है कि वो इस मामले में ऐसा कदम उठाएं कि नॉर्थ-ईस्ट के किसी भी व्यक्ति को इस तरह की घटना का सामना ना करना पड़े। पिता ने कहा कि उनके बेटे को नस्लीय गालियां दी गईं और उसके बाद कई बार चाकू से मारा गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस घटना की जानकारी देते हुए चकमा के पिता ने बताया कि एंजेल सब्जी खरीदने के लिए बाहर गया हुआ था। इस दौरान कुछ लड़के आए और उनके बेटे को नस्लीय गालियां देने लगे। जब एंजेल ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने एंजेल को पीटना शुरू कर दिया और गालियां भी दीं। पिता ने कहा कि इस हमले का मुख्य आरोपी देहरादून का रहने वाला है। जब एंजेल ने गालियों का विरोध किया तो उसे पीट-पीटकर मार डाला गया।

एंजेल चकमा के पिता ने बताया कि उनके बेटे पर हमले के बाद आरोपियों के माता-पिता ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अस्पताल में थे, इसलिए बात नहीं हो पाई। एंजेल के पिता तरुण ने देहरादून जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नॉर्थ-ईस्ट के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

ये भी पढ़ें:'हम चीनी नहीं हैं... हम भारतीय हैं', हमले से पहले एंजेल चकमा के शब्द

एंजेल के साथ क्या हुआ था?

एंजेल चकमा त्रिपुरा के उनाकोटी का रहने वाला था। वह उत्तराखंड में रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन जब वो सब्जी खरीदने के लिए बाहर निकला तो कुछ लोगों ने उसपर नस्लीय टिप्पणी की और गालियां दी। एंजेल ने जब इसका विरोध किया तो उसपर चाकू से हमला किया गया है। गंभीर रूप से घायल चकमा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान चकमा की मौत हो गई।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।