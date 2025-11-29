उत्तराखंड में प्रिंसिपल ने दी 1000 उठक-बैठक की सजा, 3 छात्राएं बेहोश; हंगामा

संक्षेप: डोईवाला के पब्लिक इंटर कॉलेज में ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर प्रधानाचार्य ने 40 से अधिक छात्र-छात्राओं को उठक-बैठक की सजा दी, जिसके दौरान तीन छात्राएं बेहोश हो गईं।

डोईवाला के पब्लिक इंटर कॉलेज में शुक्रवार को ड्रेस कोड तोड़ने पर छात्र-छात्राओं से उठक-बैठक कराने का मामला सामने आया है। सजा के दौरान तीन छात्राएं बेहोश हो गईं। मामले की जानकारी पाकर अभिभावक कॉलेज पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ हंगामा किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आरोप है कि ड्रेस कोड के उल्लंघन पर पब्लिक इंटर कॉलेज में नवनियुक्त प्रधानाचार्य ने 40 से अधिक विद्यार्थियों को एक-एक हजार बार उठक-बैठक लगाने का दंड दिया। उठक-बैठक के दौरान कक्षा दस की तीन छात्राएं बेहोश हो गईं। घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में अभिभावक कॉलेज पहुंच गए। उन्होंने कॉलेज में जमकर हंगामा किया। अभिभावकों का कहना था कि बेहोश हुई छात्राएं कई दिन से बीमार भी थीं। सजा से बेहोश होने के बाद छात्राओं की स्थिति काफी देर तक गंभीर बनी हुई थी। इसके बावजूद प्रिंसिपल ने उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा इस तरह का दंड देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि काफी देर हंगामे के बाद विद्यालय प्रबंधन समिति के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया।

इस संबंध में कॉलेज के प्रबंधक मनोज नौटियाल ने बताया कि एक नवंबर से लगातार छात्राओं से ड्रेस कोड का पालन करने की अपील की जा रही है। अभिभावकों को भी मैसेज के माध्यम से इसकी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उठक-बैठक लगाने को जरूर कहा था, लेकिन अनुशासन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है।

पब्लिक इंटर कॉलेज में ड्रेस कोड के उल्लंघन पर छात्र-छात्राओं को उठक-बैठक कराने के आदेश के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों के हाथ पांव फूल गए। किसी तरह परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया। परिजन भी बच्चों की हालत देख कर घबरा गए। परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाए।

परिजनों का स्कूल में हंगामा पब्लिक इंटर कॉलेज में छात्र-छात्राओं से उठक बैठक लगवाने व उनकी तबीयत बिगड़ने की घटना शुक्रवार की सुबह हुई। शिक्षकों की मौजूदगी में छात्र-छात्राएं उठक-बैठक लगा रहे थे। कुछ उठक-बैठक लगाते ही छात्राओं की हालत बिगड़ने लगी। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इस ओर संजीदगी नहीं दिखाई। देखते ही देखते छात्राएं बेहोश हो गईं जिसके बाद शिक्षक, स्टाफ मौके पर पहुंचे। छात्राओं की हालत बिगड़ने पर सभी के होश उड़ गए। हालत बिगड़ती देखकर उनके परिजनोंको आनन फानन में सूचना दी गई। कुछ देर के बाद परिजन पहुंचे लेकिन वहां फर्स्टएड की सुविधा नहीं मिलने पर परिजनों ने आक्रोश जताया। अभिभावकों का आरोप था कि छात्राओं के बेहोश होने के बाद भी प्रधानाचार्य ने प्राथमिक उपचार उपलब्ध नहीं कराया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। वहीं विद्यालय प्रबंधन समिति के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। पर अभिभावकों का आक्रोश देर तक बना रहा। बाद में परिजन छात्राओं को लेकर घर चले गए। डोईवाला कोतवाली के एसएसआई विनोद राणा ने बताया कि इस मामले में पुलिस को न तो कोई शिकायत मिली है और न ही कोई सूचना।

एक हजार उठक बैठक कराने की बात नकारी प्रिंसिपल अंकित डोबरियाल के अनुसार, पिछले एक माह से कुछ विद्यार्थी गलत ड्रेस पहनकर रोजाना स्कूल आ रहे थे। जबकि स्कूल में हर दिन के हिसाब से ड्रेस तय है। पीटीएम में अभिभावकों से भी इस बात की शिकायत की गई थी। लेकिन विद्यार्थियों ने ड्रेस ठीक नहीं की। जिससे उन्हें अनुशासन सिखाने के लिए बाहर बुलकर कुछ उठक बैठक करने को कहा गया, जिससे एक छात्रा के पैर में मामूली दर्द जरूर हुआ। एक हजार उठक बैठक की बात पूरी तरह से गलत है। सिर्फ ये कहा गया था कि जो जितनी लगा सकता है उतनी लगा ले। ना ही इसमें कोई बेहोश हुआ। उन्होंने कहा कि पीड़ित छात्रा के बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बेहोश हुई होगी या नहीं। अभिभावकों ने भी बिना सही जानकारी के बयानबाजी कर दी थी। बाद में वे अपने बच्चों की गलती मान गए थे।

खंड शिक्षा अधिकारी अजीत भंडारी ने कहा कि पूरा मामला उनके संज्ञान में आ चुका है। इसकी जांच कराई जाएगी और यदि कहीं लापरवाही पाई जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई होगी।

वहीं सीईओ विनोद ढौंडियाल ने कहा कि मुझे देर शाम इस मामले की जानकारी मिली। जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी से पूरा विवरण मांगा गया। मामले की जांच की जा रही है। प्रिंसिपल से भी घटना का स्पष्टीकरण मांगा है। उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। अगर वाकई छात्राएं बेहोश हुई या चोटिल हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी।