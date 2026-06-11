कुत्ते ने 5 लोगों को काटा था; किशोर ने दम तोड़ा, 8वीं का छात्र रेबीज के बाद एडमिट
पिथौरागढ़ में आठवीं का एक छात्र रेबीज के लक्षणों के बाद अस्पताल में भर्ती हुआ है। रेबीज के चलते एक अन्य किशोर की मौत हो चुकी है। लोगों में दहशत बनी हुई है।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आठवीं के छात्र में रेबीज के लक्षण दिखे हैं। उसे जिला अस्पताल में एडमिट किया गया है। हाल ही में एक अन्य किशोर की भी रेबीज के बाद मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि दोनों को एक ही लावारिस कुत्ते ने काटा था। वह कुत्ता गांव के पांच लोगों को काट चुका है।
धारचूला क्षेत्र में 19 दिन के भीतर रेबीज संदिग्ध दूसरा संदिग्ध मामला सामने आया है। बुधवार को तबीयत बिगड़ने पर आठवीं कक्षा के एक छात्र को जिला अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों के अनुसार किशोर में रेबीज से मिलते-जुलते लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। खास बात यह है कि उक्त किशोर उसी गांव का निवासी है, जहां हाल ही में एक अन्य किशोर की संदिग्ध रेबीज से मौत हो चुकी है। दोनों को एक ही लावारिस कुत्ते के पिल्ले ने काटा था।
28 फरवरी को कुत्ते ने काटा था
जानकारी के अनुसार धारचूला तहसील के जुम्मा गांव के तोक बुंगा निवासी 14 वर्षीय युवराज सिंह धामी पुत्र रवीन्द्र धामी को 28 फरवरी को एक लावारिस कुत्ते के पिल्ले ने काटकर घायल कर दिया था। परिजनों के मुताबिक उस समय किशोर का समुचित उपचार नहीं कराया गया।
23 मई को एक किशोर की रेबीज से मौत
मई में गांव के ही मोहित धामी में रेबीज के लक्षण सामने आए थे और 23 मई की रात उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद 26 मई को युवराज को एंटी रेबीज टीका लगाया गया। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार काफी विलंब से टीका लगने के कारण उसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। बुधवार सुबह युवराज की तबीयत अचानक बिगड़ गई।
परिजनों के अनुसार उसे पानी और हवा से डर लगने लगा तथा बार-बार चिल्लाने और मुंह से लार निकलने जैसे लक्षण दिखाई दिए। उसे तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉ. आशु अवस्थी ने प्राथमिक उपचार किया। उन्होंने बताया कि किशोर में रेबीज जैसे लक्षण पाए गए हैं। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है।
गांव के पांच लोगों को भी काट चुका था पिल्ला
पिथौरागढ़। परिजनों के अनुसार जिस कुत्ते के पिल्ले ने मोहित और युवराज को काटा था, उसने गांव के करीब पांच अन्य लोगों को भी घायल किया था। बताया जा रहा है कि करीब तीन माह पूर्व उस पिल्ले की भी मौत हो गई थी।
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