कुत्ते ने 5 साल के मासूम को नोंचा, फिर मालिक ने पुलिस को ही दी जान से मारने की धमकी; मुकदमा
देहरादून के बसंत विहार में दंपति के कुत्ते ने पड़ोस में रहने वाले पुलिसकर्मी के बच्चे को नोंच डाला। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। समझाने पर उल्टा दंपति ही पुलिसकर्मी को धमकाने लगी।
देहरादून के बसंत विहार थाना क्षेत्र के देवीपुर (झाझरा) में पालतू कुत्ते ने पांच वर्षीय मासूम को नोच डाला। जब बच्चे की मां ने पड़ोसियों से शिकायत की तो आरोपी दंपति ने न केवल महिला, बल्कि पुलिस में तैनात बच्चे के पिता और मौके पर पहुंची पुलिस की टीम को भी खुलेआम धमकी दे डाली।
पुलिस के अनुसार, देवीपुर में निजी स्कूल के पास रहने वाली नीलम ने बसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। नीलम का आरोप है कि उनके पड़ोसी रामलखन कश्यप और उनकी पत्नी नीशू कश्यप ने अपने घर में कई कुत्ते पाले हुए हैं, जिनके कारण पूरे मोहल्ले में हर वक्त दहशत का माहौल रहता है। हाल ही में आरोपी दंपति के पालतू कुत्ते ने नीलम के पांच वर्षीय बेटे शिवम को बुरी तरह काट लिया, जिससे मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना से घबराई मां ने जब पड़ोसियों से अपने कुत्तों को बांध कर रखने को कहा, तो वे भड़क गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस की मौजूदगी और कार्रवाई का भी आरोपी दंपति पर कोई असर नहीं हुआ।
आरोपी दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। एसओ बसंत विहार अमित शर्मा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस टीम को भी दे डाली खुलेआम चुनौती!
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि रामलखन और उसकी पत्नी नीशु ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि उन पर पहले से ही कई मुकदमे चल रहे हैं, इसलिए पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आरोपी दंपति यहीं नहीं रुके। उन्होंने शिकायतकर्ता नीलम, उनके घायल बेटे शिवम, उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत पति कपिल शर्मा और जांच करने पहुंचे पुलिसकर्मियों को भी जान से मारने की धमकी दी।
दून में खूंखार कुत्तों के आतंक से लोग सहमे
शहर के कई इलाकों में खूंखार कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। दून विहार (वार्ड-छह) में इस साल कुत्ते कई लोगों को काटकर घायल कर चुके हैं। जाखन और राजपुर रोड क्षेत्र में भी कुत्तों के हमलों में लोग घायल हुए हैं। लोगों का आरोप है कि लावारिस पशुओं और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर देहरादून नगर निगम का कोई नियंत्रण नहीं है।
मसूरी में 30 नवंबर तक कुत्तों का पंजीकरण
मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में पालतू कुत्ते रखने वाले लोगों को आगामी 30 नवंबर तक पंजीकरण कराना होगा। पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने मसूरी नगर पालिका की आधिकारिक वेबसाइट पर आम लोगों से ऑनलाइन पंजीकरण कराने की अपील की है। यहां पंजीकरण शुल्क मात्र 10 रुपये देना होगा।
हर्रावाला में मारपीट पर आठ आरोपियों पर केस
डोईवाला। हर्रावाला में एक शख्स ने आठ लोगों पर मारपीट और कार क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, सुभाष थापा निवासी कुआंवाला ने बताया कि अक्षय वालिया, सुनीता वालिया, आयुष वालिया, सक्षम निवासी डोईवाला, रोमिल निवासी गूलरघाटी, आयुष, अवान और अक्कू ने किसी बात पर अभद्रता की। विरोध पर मारपीट करते हुए मारने की धमकी दी। कोतवाल राकेश गुसाईं ने बताया कि जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन