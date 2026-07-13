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'दिस ट्री वोंट फॉल' में 85 वर्षीय सुदेशा देवी की कहानी, लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल पहुंची

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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This Tree Won't Fall: 30 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री को दीपक रमोला ने लिखा है। यह कहानी 83 साल की सुदेशा देवी के इर्द-गिर्द घूमती है। यह चिपको आंदोलन में उनके योगदान को दिखाती है।

'दिस ट्री वोंट फॉल' में 85 वर्षीय सुदेशा देवी की कहानी, लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल पहुंची

उत्तराखंड की चर्चित डॉक्यूमेंट्री ‘दिस ट्री वोंट फॉल’ (ये पेड़ नहीं गिरेगा) का चयन प्रतिष्ठित लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है। यह फिल्म 83 वर्षीय पर्यावरण संरक्षक सुदेशा देवी के संघर्ष, साहस और चिपको आंदोलन में उनके योगदान को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगी।

करीब चार वर्षों में तैयार हुई यह डॉक्यूमेंट्री उत्तराखंड के हिमालयी गांवों की उन महिलाओं की प्रेरक कहानी को सामने लाती है, जिन्होंने लगभग पांच दशक पहले पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाकर विश्व प्रसिद्ध ‘चिपको आंदोलन’ को नई पहचान दी थी। फिल्म में दिखाया गया है कि सीमित संसाधनों और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद महिलाओं ने प्रकृति संरक्षण के लिए ऐतिहासिक भूमिका निभाई।

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फिल्म के राइटर दीपक रमोला

दीपक ने बताया कि इतिहास के कुछ सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन गौरा देवी जैसी उन महिलाओं की वजह से शुरू हुए, जिनकी जिंदगी उन जंगलों से गहराई से जुड़ी थी जिन्हें वे अपना घर मानती थीं। ‘दिस ट्री वोंट फॉल’ उस महिला की कहानी है, जिस ने पेड़ों को कटने से बचाने को उन्हें गले लगा लिया।

फिल्म फेस्टिवल में चयन

फिल्म की कहानी दीपक रमोला व अपूर्वा बख्शी ने लिखी है, निर्माण अपूर्वा बख्शी, दीपक रमोला व मनीषा त्यागराजन ने किया है। ध्रुव वर्मा और सिद्धार्थ गोविंदन ने सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी निभाई है। संपादन अजीत नायर और ध्रुव वर्मा ने किया। फिल्म का संगीत ताजदार जुनैद ने तैयार किया है।

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दीपक ने बताया, फिल्म महिलाओं की पर्यावरणीय समझ, उनके नेतृत्व और जमीनी संघर्ष को प्रभावी ढंग से सामने लाती है। लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में चयन उत्तराखंड, चिपको आंदोलन और सुदेशा देवी के संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर है। यह फेस्टिवल लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर में 19 जुलाई तक चलेगा।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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