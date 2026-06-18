उत्तरराखंड के पहाड़ी जिलों में CMO बनने को भी तैयार नहीं डॉक्टर, क्या है इसकी वजह

उत्तराखंड के पिथौरागढ़-अल्मोड़ा में नए सीएमओ ने जॉइन करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा नैनीताल में सीएमओ बनाई गईं एक महिला डॉक्टर ने भी अभी तक ड्यूटी जॉइन नहीं की है।

उत्तराखंड में सरकारी डॉक्टर अब पहाड़ के जिलों में सीएमओ बनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा सीएमओ बनाकर भेजे गए डॉक्टरों ने ड्यूटी जॉइन करने से असमर्थता जताई है, वहीं नैनीताल में सीएमओ बनाई गईं डॉक्टर ने भी जॉइन नहीं किया है।

इससे पहले शासन को डॉक्टरों की आनाकानी के बाद सीएमओ पद पर तैनाती की सूची बदलनी पड़ी थी। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने 7 जिलों में नए सीएमओ तैनात करने का निर्णय लिया था।

3 जून को इस संदर्भ में शासन की ओर से आदेश किए गए थे। इसके बाद तीन जिलों में तैनाती बदलते हुए 5 जून को संशोधित आदेश किए गए। लेकिन 12 दिन बीतने के बाद भी इस सूची में से किसी डॉक्टर ने जॉइन नहीं किया। अल्मोड़ा सीएमओ बनाकर भेजे गए डॉ. हरीश पंत और पिथौरागढ़ में सीएमओ बनाई गईं डॉ. द्रौपदी गर्ब्याल ने बताया कि उन्होंने नई तैनाती पर जाने में असमर्थता जताते हुए डीजी स्वास्थ्य को अवगत कराया है। नैनीताल में सीएमओ बनाई गईं डॉ रश्मि पंत ने कहा कि वह एनएचएम में निदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं। जॉइन क्यों नहीं किया इस पर उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

तीन जिलों के सीएमओ 30 के बाद जॉइन करेंगे टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पौड़ी भेजे गए सीएमओ ने भी अभी जॉइन नहीं किया है। टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के सीएमओ के लिए 30 जून, पौड़ी के सीएमओ के लिए 31 जुलाई का समय नियत है।

देहरादून जिले के अस्पतालों से 42 डॉक्टर-कर्मचारी रिलीव देहरादून जिले के सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से मूल तैनाती के बजाय अन्य संस्थानों में कार्यरत डॉक्टरों और कर्मचारियों को उनके मूल अस्पतालों में वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल की सख्ती के बाद विभाग ने 42 डॉक्टरों और विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों को रिलीव करने के आदेश जारी किए हैं। इस व्यवस्था से अस्पतालों में मानव संसाधन का संतुलन बेहतर होगा और जहां डॉक्टरों एवं कर्मचारियों की कमी है, वहां स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि जिले में पांच डॉक्टर और करीब 25 नर्सिंग, फार्मेसी और क्लर्क संवर्ग के कर्मचारियों को उनके मूल तैनाती स्थल पर भेजने के निर्देश संबंधित अस्पतालों के अधीक्षकों को जारी किए गए हैं।