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दून अस्पताल में नया फरमान, डॉक्टर-कर्मचारियों के जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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दून अस्पताल में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद फैसला लिया गया है कि ड्यूटी के दौरान डॉक्टर और स्टाफ जींस और टी-शर्ट नहीं पहनेगा।

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दून अस्पताल में डॉक्टरों के जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक

दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान जींस-टीशर्ट पहनने को लेकर सवाल उठे हैं। कैंसर रोग विभाग के एचओडी ने सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए कार्यालय आदेश जारी कर ड्रेस कोड का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

आदेश में कहा गया है कि कुछ डॉक्टर और स्टाफ जींस-टीशर्ट पहनकर ड्यूटी पर आ रहे हैं, जो कार्यालय के मानकों के अनुरूप नहीं है। विभाग ने फॉर्मल ड्रेस, एप्रन और आईकार्ड अनिवार्य करने के साथ आदेश का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। हाजिरी को लेकर भी सख्ती बरती गई है। डीएमएस डॉ. विनम्र मित्तल ने कहा कि प्राचार्य और एमएस स्तर से भी ड्रेस कोड, एप्रन और आईकार्ड को लेकर कई बार आदेश जारी हो चुके हैं। सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान फॉर्मल कपड़े पहनने और आईकार्ड लगाने के निर्देश हैं।

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डॉक्टरों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

जींस-टीशर्ट पहनने को लेकर डॉक्टरों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ डॉक्टरों ने कहा कि ड्यूटी के दौरान जींस-टीशर्ट के बजाय फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए, इससे डॉक्टरों की पेशेवर पहचान बनी रहती है। वहीं, कुछ डॉक्टरों का कहना था कि साधारण टी-शर्ट के साथ एप्रन पहनने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि, भड़कीले रंग और तड़क-भड़क वाले कपड़ों से बचना चाहिए।

इमरजेंसी में प्रोफेसर का चयन, अब सुधरेंगे हालात

दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चार नए डॉक्टरों का चयन हुआ है। इनमें इमरजेंसी मेडिसिन में प्रोफेसर पद पर डॉ. हेमा सक्सेना, कम्युनिटी मेडिसिन में एपी डॉ. मुकेश दर्शन, मेडिसिन में एपी डॉ. सिद्धार्थ गर्ग और सर्जरी में एपी डॉ. रंबित चंद्र द्विवेदी शामिल हैं।

25 जून को हुए इंटरव्यू के बाद शासन से चयन सूची जारी कर दी गई है। निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना ने सूची कॉलेज भेज दी है और प्राचार्य डॉ. गीता जैन के स्तर से ज्वाइनिंग कराई जा रही है। इमरजेंसी में लगातार सामने आ रही अव्यवस्थाओं के बीच प्रोफेसर मिलने से सुधार की उम्मीद है।

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दून अस्पताल की सभी 13 लिफ्ट में लगाए जाएंगे कैमरे

दून अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था और मरीजों की निजता को लेकर अस्पताल प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अस्पताल की सभी 13 लिफ्ट में तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा ओटी, आईसीयू, वार्ड और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में बिना अनुमति वीडियो बनाने पर रोक रहेगी।

मंगलवार को प्राचार्य डॉ. गीता जैन, एमएस डॉ. आरएस बिष्ट और डिप्टी एमएस डॉ. विनम्र मित्तल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना अनुमति वीडियो बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकें, लेकिन उनके साथ विनम्र व्यवहार करें। मीडिया कर्मियों को भी पहचान पत्र देखने के बाद ही संवेदनशील क्षेत्रों में वीडियो बनाने की अनुमति देने को कहा गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ मरीजों और तीमारदारों की निजता का भी ध्यान रखा जाए।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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