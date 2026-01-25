Hindustan Hindi News
बच्ची से रेप के बाद गर्भवती किया! 3 साल की जेल के बाद DNA रिपोर्ट में कोई और निकला बच्चे का बाप

संक्षेप:

भीमताल में किशोरी ने आरोप लगाया था कि उसके रिश्तेदार ने संबंध बनाए और उसे गर्भवती किया। ढाई से तीन साल जेल में बिताने के बाद आरोपी युवक बरी हो गया, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट में बच्चे का बाप वो नहीं निकला।

Jan 25, 2026 11:15 am IST
उत्तराखंड में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बच्ची से रेप और उसे गर्भवती करने के आरोप में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को जेल की सजा सुनाई। करीब ढाई से तीन साल जेल में बिताने के बाद अब युवक बरी हो गया है। सुनवाई के दौरान अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि युवक पर लगाए गए आरोप तथ्यहीन और झूठे थे, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट में पीड़िता के बच्चे का बाप कोई और निकला। मामला नैनीताल जिले के भीमताल थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में भीमताल क्षेत्र की 15 वर्षीय नाबालिग की अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकीय जांच में सामने आया कि किशोरी गर्भवती है। कुछ दिनों बाद हल्द्वानी के अस्पताल में उसका सामान्य प्रसव हुआ और एक बालक का जन्म हुआ।

रिश्तेदार पर आरोप लगा जेल भिजवाया

इसके बाद किशोरी ने परिजनों को बताया कि कुछ माह पहले घर आए बागेश्वर निवासी एक रिश्तेदार से उसके शारीरिक संबंध बने थे, जिसके चलते वह गर्भवती हुई। इस बयान के आधार पर 18 मई 2023 को भीमताल पुलिस ने युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। 20 मई 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

डीएनए रिपोर्ट में आरोपी बच्चे का बाप नहीं निकला

युवक करीब एक साल तक जेल में रहा, जिसके बाद 15 मई 2024 को उसे जमानत मिली। मामले की सुनवाई के दौरान डीएनए जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि आरोपी और नवजात बच्चे का डीएनए मेल नहीं खाता। इससे यह साफ हो गया कि आरोपी बच्चे का पिता नहीं है।

डीएनए रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि युवक के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके। इस फैसले के बाद आरोपी और उसके परिजनों ने राहत की सांस ली है।

