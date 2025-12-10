हरिद्वार अर्धकुंभ पर मीटिंग में क्यों गुस्साए DM साहब? यूपी के अधिकारियों कड़ी फटकार

संक्षेप: हरिद्वार अर्धकुंभ से पहले डीएम ने यूपी और उत्तराखंड के अधिकारियों से मीटिंग की। गंगा किनारे अतिक्रमण को लेकर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

हरिद्वार में साल 2027 में अर्धकुंभ का आयोजन होना है। इसे लेकर जिले में तैयारियां तेज हैं। इसी क्रम में हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित ने उत्तराखंड और यूपी के सिंचाई अधिकारियों संग मीटिंग की। गंगा किनारे कुंभ मेला भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई न करने पर वो काफी नाराज दिखे। डीएम ने यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

डीएम दीक्षित ने तत्काल यूपी और उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अभियान चलाकर गंगा किनारे मेला भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पिछले एक महीने का डाटा मांगा तो अधिकारी बगलें झांकने लगे। जिलाधिकारी ने बैठक में मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार और मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने सफाई व्यवस्था को ओर बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव भी गए।

हरिद्वार को स्वच्छ बनाने का संकल्प मंगलवार को जिलाधिकारी ने नगर निगम, एचआरडीए सिंचाई विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। एचआरडीए सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने हरिद्वार जनपद को स्वच्छ बनाने के लिए सामाजिक संगठनों का सहयोग मांगा है। इस दौरान डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि मुख्यमंत्री के अपेक्षा के अनुसार हरिद्वार को उत्तराखंड राज्य का ही नहीं पूरे भारत का सुंदर एवं स्वच्छ जनपद बनाना है, जिसके लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है।

अधिकारियों से सुझाव भी लिए बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के जनपद को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए उपस्थित पदाधिकारियों के सुझाव लिए गए तथा उन्हें स्वच्छता के लिए स्थान भी चिन्हित किए गए तथा सभी से अपेक्षा की गई की चिन्हित किए गए स्थानों एवं क्षेत्रों में बेहतर साफ सफाई बनाए रखने के लिए अपना पूर्ण सहयोग उपलब्ध कराए। हरिद्वार चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार है। जब श्रद्धालु अपने गंतव्य को जाए तो तीर्थ नगरी से अपने साथ स्वच्छता का सुखद अनुभव अपने साथ लेकर जाए।