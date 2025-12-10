Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
हरिद्वार अर्धकुंभ पर मीटिंग में क्यों गुस्साए DM साहब? यूपी के अधिकारियों कड़ी फटकार
हरिद्वार अर्धकुंभ पर मीटिंग में क्यों गुस्साए DM साहब? यूपी के अधिकारियों कड़ी फटकार

हरिद्वार अर्धकुंभ से पहले डीएम ने यूपी और उत्तराखंड के अधिकारियों से मीटिंग की। गंगा किनारे अतिक्रमण को लेकर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

Dec 10, 2025 09:57 am ISTGaurav Kala हरिद्वार
हरिद्वार में साल 2027 में अर्धकुंभ का आयोजन होना है। इसे लेकर जिले में तैयारियां तेज हैं। इसी क्रम में हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित ने उत्तराखंड और यूपी के सिंचाई अधिकारियों संग मीटिंग की। गंगा किनारे कुंभ मेला भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई न करने पर वो काफी नाराज दिखे। डीएम ने यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

डीएम दीक्षित ने तत्काल यूपी और उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अभियान चलाकर गंगा किनारे मेला भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पिछले एक महीने का डाटा मांगा तो अधिकारी बगलें झांकने लगे। जिलाधिकारी ने बैठक में मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार और मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने सफाई व्यवस्था को ओर बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव भी गए।

हरिद्वार को स्वच्छ बनाने का संकल्प

मंगलवार को जिलाधिकारी ने नगर निगम, एचआरडीए सिंचाई विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। एचआरडीए सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने हरिद्वार जनपद को स्वच्छ बनाने के लिए सामाजिक संगठनों का सहयोग मांगा है। इस दौरान डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि मुख्यमंत्री के अपेक्षा के अनुसार हरिद्वार को उत्तराखंड राज्य का ही नहीं पूरे भारत का सुंदर एवं स्वच्छ जनपद बनाना है, जिसके लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है।

अधिकारियों से सुझाव भी लिए

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के जनपद को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए उपस्थित पदाधिकारियों के सुझाव लिए गए तथा उन्हें स्वच्छता के लिए स्थान भी चिन्हित किए गए तथा सभी से अपेक्षा की गई की चिन्हित किए गए स्थानों एवं क्षेत्रों में बेहतर साफ सफाई बनाए रखने के लिए अपना पूर्ण सहयोग उपलब्ध कराए। हरिद्वार चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार है। जब श्रद्धालु अपने गंतव्य को जाए तो तीर्थ नगरी से अपने साथ स्वच्छता का सुखद अनुभव अपने साथ लेकर जाए।

बैठक में एचआरडीए सचिव मनीष कुमार, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत, रामराज ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, आस्था सेवा संस्थान, श्री प्रेम प्रकाश आश्रम, स्काउट एंड गाइड्स, स्वामी जगन्नाथ धाम, श्री गुरु नानक देव जी घाट समिति हरिद्वार, बीइंग भगीरथ, बाबा बंसी वाले अन्नपूर्णा आश्रम समिति, श्री भगवान परशुराम ब्राह्मण धर्मशाला, सप्त ऋषि आश्रम, कच्ची लाल आश्रम, श्री भुवनेवरी महिला आश्रम, रजत शहरी एवं ग्रामोत्थान संस्थान, दिशा सोशल ऑर्गेनाइजेशन और आदर्श युवा समिति जगजीतपुर आदि संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें

