उत्तराखंड में इस जगह आजादी के दशकों बाद पहुंची बिजली, चीन सीमा के निकट; लालटेन मोमबत्ती का दौर खत्म
बुगडीयार में पहली बार दीवाली बिजली से रोशन होगी। मुनस्यारी तहसील का दूरस्थ गांव बिजली सुविधा से जुड़ा है। आजादी के दशकों बाद बिजली पहुंचने से लालटेन मोमबत्ती का दौर खत्म हो गया है।
भारत-चीन सीमा के निकट बसे बुगडीयार क्षेत्र में आजादी के दशकों बाद पहली बार दीवाली का पर्व बिजली की रोशनी में मनाया जाएगा। यूपीसीएल के कर्मचारियों ने हर चुनौती को मात देते हुए महज छह माह में बुगडीयार तक विद्युत लाइन बिछाकर इस दुर्गम इलाके को रोशन कर दिया है। अब तक बिजली न होने के कारण वहां के ग्रामीण दीवाली का त्योहार लालटेन और मोमबत्ती के उजाले में ही मनाने को मजबूर थे।
बिजली पहुंचने से बुगडीयार के लोगों में खुशी की लहर है। मुनस्यारी तहसील का रड़गाड़ी और बुगडीयार माइग्रेशन (प्रवास) गांव है। गर्मियों के महीनों में मुनस्यारी के निचले इलाकों से जनजाति समुदाय के ग्रामीण अपने मवेशियों को लेकर आकर इन गांवों में रहते हैं। बिजली न होने के कारण ग्रामीण दशकों से लालटेन, मोमबत्ती और सोलर लालटेन के भरोसे रातें काटने को मजबूर थे। बीते मार्च में बिजली लाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ। यूपीसीएल के अधिकारियों के मुताबिक रड़गाड़ी और बुगडीयार तक बिजली लाइन बिछा दी गई है। दोनों गांवों को बिजली सेवा का लाभ मिलने लगा है।
मल्ला जोहार विकास समिति के अध्यक्ष श्रीराम सिंह धर्मशक्तू ने बताया कि 'माइग्रेशन गांवों में बिजली की सुविधा मिलना ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत है। उम्मीद है कि शेष गांवों में भी जल्द विद्युत लाइन बिछाई जाएगी।'
वहीं यूपीसीएल मुनस्यारी एसडीओ सद्दाम अली ने बताया कि ‘बुगडीयार के लोगों को बिजली सेवा का लाभ मिलने लगा है। अन्य माइग्रेशन गांवों को शीघ्र ही बिजली सेवा से जोड़ा जाएगा। निर्माण कार्य जारी है।’
शेष माइग्रेशन गांव भी जल्द होंगे रोशन
रड़गाड़ी, बुगडीयार के बाद माइग्रेशन गांव मिलम, लस्पा, मतोली, बिल्जू, बुर्फू, मापा, टोला, गनघर आदि भी जल्द ही विद्युत लाइन से जोड़े जाएंगे। योजना के तहत 21 करोड़ की लागत से लीलम से करीब 62 किमी लंबी बिजली लाइन बिछाई जानी है।
सेना, आईटीबीपी को भी मिलेगा लाभ
बुगडीयार तक बिजली आपूर्ति होने का लाभ केवल ग्रामीणों को ही नहीं बल्कि सेना, आईटीबीपी और बीआरओ को भी होगा। दरअसल, बुगडीयार सुरक्षा बलों का भी मुख्य केंद्र है। बिजली सेवा सुचारू होने से सुरक्षा बलों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
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