दीपावली पर महंगाई की मार, बिजली के दाम 4 फीसदी तक बढ़े; 83 लाख लोगों को झटका

दीपावली पर उत्तराखंड के 83 लाख लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। सरकार ने बिजली के दाम में 4 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोत्तरी की है। अक्टूबर महीने के लिए ये होंगी नई दरें। 

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 08:43 AM
दीपावली पर इस बार उत्तराखंड में 83 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिल बढ़ने वाला है। यूपीसीएल ने अक्टूबर महीने के लिए फ्यूल पावर परचेज कास्ट एडजेस्टमेंट की दरें जारी कर दी हैं। इस बार छह पैसे से लेकर 26 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है। इससे बिजली का बिल अक्टूबर महीने में 26 रुपये से लेकर 104 रुपये तक महंगा होने जा रहा है।

बाजार से बिजली खरीद की अधिक लागत पर उसका भार उपभोक्ताओं पर अगले महीने के ही बिजली बिल में डालने की व्यवस्था राज्य में लागू हो चुकी है। इस नई व्यवस्था में यदि बिजली खरीद की लागत अधिक होती है, तो उपभोक्ताओं से सरचार्ज के रूप में अतिरिक्त वसूली होती है। बिजली खरीद की लागत कम होती है, तो उपभोक्ताओं को रिबेट का लाभ देते हुए बिजली बिल कम किया जाता है।

बिजली का बिल बढ़ेगा

पिछले कई महीनों से बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली बिलों में सरचार्ज की मार पड़ रही है। ये सिलिसला अब अक्टूबर महीने में भी जारी रहेगा। अक्टूबर महीने में ये भार इसीलिए अधिक पड़ेगा, क्योंकि दीवाली के मौके पर बिजली उपभोक्ताओं का बिजली खर्च सामान्य महीनों की अपेक्षा बढ़ जाता है। ऐसे में इस बढ़े हुए बिजली खर्च का भुगतान भी उपभोक्ताओं को सरचार्ज के साथ करना होगा।

ये होंगी दरें

अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड में बिजली के बिलों में फ्यूल पावर परचेज एडजेस्टमेंट (FPPCA) के तहत बढ़ोतरी लागू होगी। इसके अनुसार बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 6 पैसे, सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 17 पैसे, कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए 24 पैसे, सरकारी संस्थानों के लिए 23 पैसे, निजी ट्यूबवेल के लिए 7 पैसे, औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 23 पैसे, मिक्सड लोड के लिए 21 पैसे, रेलवे के लिए 21 पैसे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के लिए 21 पैसे, अस्थायी निर्माण के लिए 26 पैसे और कृषि गतिविधियों के लिए 12 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी होगी।

मुख्य अभियंता कॉमर्शियल जसवंत सिंह की ओर से फ्यूल पावर परचेज कॉस्ट एडजेस्टमेंट के तहत सरचार्ज वसूली की दरें जारी किए जाने का आदेश किया गया है।

