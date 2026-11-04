दिवाली से पहले तोहफा: एनएचएम कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, UPCL ने भी दिया बोनस
दिवाली से पहले उत्तराखंड में कर्मचारियों को तोहफा मिला है। एनएचएम कर्मचारियों की सैलरी में पांच फीसदी का इजाफा हुआ है। वहीं, यूपीसीएल भी अपने कर्मियों को बोनस देगा।
दिवाली से पहले एनएचएम और यूपीसीएल कर्मियों को तोहफा मिला है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों एवं मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। एनएचएम प्रशासन की ओर से उनके वेतन में करीब पांच प्रतिशत का इजाफा होगा। उधर, यूपीसीएल मैनेजमेंट ने भी अपने कर्मचारियों का दीवाली तोहफा मंजूर कर दिया है। कर्मचरियों को 7000 रुपये की अनुग्रह राशि मंजूर की गई।
एनएचएम के एमडी डॉ. संदीप तिवारी ने सभी जिलों के सीएमओ को इसके निर्देश जारी कर दिए। करीब दस हजार एनएचएम कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा।
10 हजार एनएचएम कर्मियों को फायदा
विदित है कि एनएचएम के तहत राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों में 10 हजार से अधिक डॉक्टर, काउंसलर, नर्सिंग अधिकारी, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन और वार्ड ब्वाॅय आदि कार्यरत हैं। यह अस्थाई कर्मचारी लंबे समय से एनएचएम प्रशासन से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों की मांग पर राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पीआईपी भेजकर बजट मंजूर करने की मांग की थी।
वेतन में अधिकतम 5 फीसदी बढ़ोत्तरी
केंद्र सरकार की ओर से वेतन वृद्धि के लिए बजट देने पर सहमति दे दी गई है। केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलते ही एनएचएम निदेशालय ने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया। एनएचएम के एमडी डॉ. तिवारी की ओर से जारी आदेश में सभी जिलों के सीएमओ को इस संदर्भ में कर्मचारियों को अधिकतम पांच प्रतिशत तक वेतन वृद्धि करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कर्मचारियों की वास्तविक वेतन वृद्धि उनकी व्यक्तिगत परफार्मेंस के आधार पर तय होगी।
यूपीसीएल कर्मियों को दीवाली तोहफा
देहरादून। यूपीसीएल मैनेजमेंट ने कर्मचारियों का दीवाली तोहफा मंजूर कर दिया है। कर्मचरियों को 7000 रुपये की अनुग्रह राशि मंजूर की गई। एमडी यूपीसीएल पीसी ध्यानी ने मंगलवार को आदेश जारी किए। यह लाभ सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल-8 के 4,600 ग्रेड पे के समकक्ष तक के अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा। 31 मार्च 2026 तक न्यूनतम 6 माह की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों के साथ ही दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
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