रंगीन आसमान लेकिन हवा में जहर घोलते हैं पटाखें, कम आवाज का मतलब कम प्रदूषण; किस रंग में कौन सी रोशनी
दिवाली नजदीक है और पटाखों का शोर सुनाई देने लगा है। पटाखों में अलग-अलग रंग पैदा करने के लिए कई धातुओं के यौगिक मिलाए जाते हैं। इससे आसमान में चमक तो दिखाई देती है, लेकिन यह पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है।
दिवाली पर आसमान में रंगीन रोशनी बिखेरने वाले पटाखे आंखों को भले ही सुकून दें, लेकिन इनकी चमक के पीछे प्रदूषण का खतरा छिपा है। रंगीन रोशनी के लिए प्रयोग होने वाली धातुओं के यौगिक हवा के साथ मिट्टी-पानी को भी प्रदूषित कर सकते हैं। पटाखों से निकलने वाली गैसें सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने लोगों से रंगीन रोशनी और तेज आवाज वाले पटाखों से परहेज करने की अपील की है।
रंगों के लिए इस्तेमाल होती हैं धातुएं
पटाखों में अलग-अलग रंग पैदा करने के लिए कई धातुओं के यौगिक मिलाए जाते हैं। इससे आसमान में रंगीन चमक दिखाई देती है। लेकिन इनके अवशेष प्रदूषण बढ़ा सकते हैं। इनका असर आंखों, फेफड़ों, पेट और त्वचा पर भी पड़ सकता है।
धमाके के साथ हवा भी होती है खराब
पटाखों में इस्तेमाल रसायनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें वायु को प्रभावित कर सकती हैं। देहरादून में पिछली दीवाली की रात दून विवि क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) करीब 460 तक दर्ज किया गया था।
किस रंग से कौन सी रोशनी
● हरा रंग : बेरियम का इस्तेमाल ● लाल रंग : स्ट्रॉन्शियम के यौगिक ● नीला रंग : तांबे के यौगिक ● पीला रंग : सोडियम के यौगिक ● सफेद-चांदी जैसी चमक : एल्युमिनियम, मैग्नीशियम ● सुनहरी चमक : धातु के कण और कालिख
कम आवाज का मतलब कम प्रदूषण भी...
पटाखों से निकलने वाली गैसें और सूक्ष्म कण वायु गुणवत्ता बिगाड़ सकते हैं। पीएम 2.5 जैसे छोटे कण फेफड़ों की गहराई तक पहुंचकर खांसी, सांस फूलने और अस्थमा का खतरा बढ़ा सकते हैं। धुएं से आंखों में जलन और गले में खराश भी हो सकती है। सूक्ष्म कण हृदय और रक्त वाहिकाओं पर दबाव बढ़ा सकते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों पर इसका असर ज्यादा पड़ सकता है।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
दून विश्वविद्यालय में एचओडी पर्यावरण विभाग डॉ. विजय श्रीधर ने बताया कि पटाखे में रंगीन रोशनी के लिए तरह-तरह के धात्विक यौगिक मिलाए जाते हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए बेहद ही खतरनाक हैं। ऐसे पटाखों का कम इस्तेमाल करना चाहिए। पीसीबी सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने कहा कि दीवाली पर प्रदूषण की मात्रा सामान्य दिनों से चार गुना तक बढ़ जाती है। ऐसे में लोग कम ही पटाखे चलाएं। रंगीन रोशनी, तेज आवाज वाले पटाखे तो कतई ना चलाएं। पर्यावरण की रक्षा सबकी जिम्मेदारी है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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