दिव्यांग को बांग्लादेशी बताकर ले आए थाने, पुलिस की जांच में सामने आई सच्चाई
बागेश्वर में तीन युवकों ने दिव्यांग को बांग्लादेश बताकर अफवाह फैलाई और फिर उसे पकड़कर थाने ले आए। पुलिस जांच में सच्चाई सामने आई है। पुलिस ने तीनों पर केस किया।
उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कपकोट थाना क्षेत्र में तीन युवकों ने एक मूक-बधिर युवक को बांग्लादेशी बताकर थाने पहुंचा दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि युवक स्थानीय निवासी है, जो रास्ता भटककर कपकोट पहुंच गया था। मामले में पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले तीनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई की है।
घटना शनिवार शाम की है, जब कुछ स्थानीय युवक एक लगभग 30 वर्षीय मूक-बधिर युवक को थाना कपकोट लेकर पहुंचे और उसे संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक होने का दावा करने लगे। युवक के बोलने में असमर्थ होने के कारण उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था।
पुलिस जांच में सच्चाई सामने आई
थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नगरकोटी ने युवक की वेशभूषा और व्यवहार के आधार पर उसके स्थानीय निवासी होने की आशंका जताई और तत्काल आसपास के गांवों में फोटो प्रसारित कर पहचान की प्रक्रिया शुरू कराई। पुलिस के प्रयासों के बाद युवक की पहचान देवेंद्र उर्फ बबलू पुत्र हरीश राम, निवासी ग्राम गडुवा सिरमोली, थाना कांडा के रूप में हुई।
मूक बधिर युवक भटककर पहुंचा था
सूचना मिलने पर थाने पहुंचे युवक के पिता हरीश राम ने बताया कि उनका पुत्र मूक-बधिर है और कुछ समय पहले घर से रास्ता भटक गया था, जिसकी परिवार लगातार तलाश कर रहा था। पहचान की पुष्टि के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
अफवाह फैलाने वाले तीनों पर केस
पुलिस जांच में पाया गया कि युवक को थाने लाने वाले तीनों युवकों ने बिना किसी तथ्य के उसे बांग्लादेशी बताकर क्षेत्र में झूठी अफवाह फैलाई। इस पर पुलिस ने भाष्कर कपकोटी पुत्र खीम सिंह कपकोटी, गोलू उर्फ गौरव पुत्र दरवान सिंह कपकोटी और जीतेंद्र तिरुवा उर्फ जीतू पुत्र ललित प्रसाद, तीनों निवासी थाना कपकोट, के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126/135 के तहत चालानी कार्रवाई की है।
