दिव्यांग किशोरी से गैंगरेप, पेट में पल रहे शिशु का भी सौदा; महिला जज ने टिप्पणी के बाद आरोपी बरी किए

संक्षेप: मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से गैंगरेप और पेट में पल रहे शिशु का भी सौदा करने के आरोप झेल रहे आरोपियों को सबूतों के अभाव में पोक्सो कोर्ट ने बरी कर दिया। अदालत ने पुलिस की जांच को दूषित कहकर फटकारा।

पोक्सो कोर्ट ने मानसिक रूप से दिव्यांग महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोनों आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट ने फैसले में पुलिस जांच को ‘दूषित’ करार देते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं। यह फैसला पोक्सो कोर्ट की जज रजनी शुक्ला ने सोमवार को सुनाया। बचाव पक्ष से अधिवक्ता आशुतोष गुलाटी और रजनीश गुप्ता ने पैरवी की। आशुतोष गुलाटी ने बताया कि घटना मार्च 2019 की है। जब सेलाकुई पुल के नीचे मानसिक रूप से कमजोर गर्भवती महिला को पाया गया था।

जानकारी के अनुसार, सामाजिक कार्यकर्ता पूजा बहुखंडी ने 19 मार्च 2019 को सहसपुर थाने में गैंगरेप का केस दर्ज कराया। आरोप लगाया कि महिला का लंबे समय से शोषण हो रहा है। वह तीन व्यक्तियों एक बाबा, मिस्री उर्फ सुरेश और शंकर के संपर्क में रही है। तहरीर में यह भी उल्लेख था कि महिला के होने वाले शिशु का डिलीवरी से पहले 22,000 रुपये में सौदा कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज की गई और जांच एसआई लक्ष्मी जोशी को सौंपी गई। पुलिस ने मिस्त्री उर्फ सुरेश मेहता मूल निवासी बिहार और शंकर उर्फ साहिब मूल निवासी पीलीभीत, यूपी के खिलाफ बीती 26 जून को चार्जशीट दाखिल की।

20 पन्नों में फैसला सुनाया, पुलिस की जांच को दूषित बताया कोर्ट ने अपने 20 पन्नों के फैसले में पुलिस जांच की कमियों को उठाया। कोर्ट ने कहा कि केस में बाबा की सुनी बातों पर सामाजिक कार्यकर्ता ने केस दर्ज कराया। पुलिस विवेचना में बाबा को किसी भी रूप में शामिल नहीं किया गया। विवेचक की यह घोर लापरवाही है। पीड़िता के साथ रहने वाला बाबा पुलिस की कहानी को बल देने में अहम गवाह हो सकता था।

अदालत ने कहा कि महिला के मानसिक विक्षिप्त होने का कोई कानूनी आधार नहीं दिया। अगर महिला विक्षिप्त है तो उससे जन्मा शिशु उसके पास क्यों छोड़ दिया गया। महिला कुछ दिन नारी निकेतन में रहने के बाद कहां रही यह पत्रावली मौजूद नहीं है। विवेचक का यह विधिक दायित्व था कि इस तथ्य को भी न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से संज्ञान में लाना था कि यदि पीड़िता मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो इस स्थित में अपने जन्मे शिशु पालन करने में अक्षम होने की संभावना है। विवेचक की बरती गई लापरवाही और मामले में पीड़िता और उससे जन्मे शिशु को सही स्थिति, किस हालात में और कहां रखा गया है? इस बारे में डीएम देहरादून को आदेश भेजते हुए उनसे मामले की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है।

पुलिस से गलतियां न दोहराने की चेतावनी एसएसपी देहादून को फैसले की कॉपी भेजने का आदेश दिया, ताकि वह संज्ञान लें और भविष्य में इस प्रकार की दूषित विवेचनाओं और अपराधों पर विराम लग सके। उन्होंने मामले में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। कहा कि पीड़िता से गैंगरेप के तथ्य कोर्ट को नहीं मिले।