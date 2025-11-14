उत्तराखंड STF को कामयाबी, डिजिटल अरेस्ट कर 87 लाख ठगने वाला साइबर अपराधी बेंगलुरु से दबोचा

Hindustan Hindi News
Fri, 14 Nov 2025 10:23 AMPraveen Sharma देहरादून, भाषा
उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साइबर अपराध पुलिस ने 'डिजिटल अरेस्ट' के जरिये 87 लाख रुपये की ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ उत्तराखंड के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नवनीत सिंह ने गुरुवार को बताया कि साइबर ठगों द्वारा डिजिटल अरेस्ट कर देहरादून तथा नैनीताल जिले के निवासी अलग-अलग पीड़ितों से कुल 87 लाख रुपये ठगे जाने के मामले की जांच के दौरान इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ।

उन्होंने बताया कि गैंग ने ग्रेटर मुंबई पुलिस अधिकारी एवं सीबीआई अधिकारी बनकर वॉटसऐप पर वीडियो कॉल तथा वॉयस कॉल के जरिये पीड़ितों को लगभग 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट पर रखा।

सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी द्वारा धोखाधड़ी में प्रयुक्त किए जा रहे बैंक खाते के विरुद्ध देशभर के विभिन्न राज्यों में कुल 24 शिकायतें दर्ज हैं तथा उक्त खाते में नौ करोड़ रुपये से अधिक का संदिग्ध लेन देन पाया गया है।

उन्होंने बताया कि देहरादून निवासी एक पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि इस वर्ष अगस्त-सितंबर में अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट करते हुए विभिन्न बैंक खातों में कुल 59 लाख रुपये ऑनलाइन जमा करवाए।

जांच में सामने आया कि 59 लाख रुपये में से 41 लाख रुपये 30 अगस्त 2025 को यस बैंक के एक खाते में ट्रांसफर किए गए जो राजेश्वरी जीएके एंटरप्राइज के नाम पर था। इसका पता बेंगलुरु का निकला, जबकि इस खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर बेंगलुरु के येलहंका के रहने वाले किरण कुमार के.एस के नाम पर दर्ज पाया गया।

इसके बाद बेंगलुरु में किरण कुमार से पूछताछ की गई और उससे मिले बैंक से संबंधित दस्तावेज, मोबाइल फोन, अपराध में प्रयुक्त सिम कार्ड तथा एक लैपटॉप सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया।

जांच में यह भी पाया गया कि किरण कुमार (31) के विरुद्ध पूर्व में दिल्ली, कुमांउ साइबर पुलिस स्टेशन व देश के अन्य राज्यों में भी कई मामले दर्ज हैं।

इसके अलावा विवादित फर्म राजेश्वरी जीएके एंटरप्राइजेज की खाताधारक राजेश्वरी रानी (40) भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 (3) के तहत नोटिस दिया गया है।

