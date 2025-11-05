Hindustan Hindi News
dhirendra krishna shastri announced about cleanliness of yamuna river revealed plan
यमुना स्वच्छता को लेकर बागेश्वर वाले बाबा का बड़ा ऐलान, बता दिया अपना अगला प्लान

संक्षेप: अपनी सनातन यात्रा निकालने से पहले ही बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यमुना को स्वच्छ करने को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री बुधवार को उत्तरकाशी जिले की बड़कोट तहसील के गंगानी में यमुना तट पर विधिवत पूजा अर्चना की।

Wed, 5 Nov 2025 11:58 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, उत्तरकाशी
अपनी सनातन यात्रा निकालने से पूर्व बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुधवार को उत्तरकाशी जिले की बड़कोट तहसील के गंगानी में यमुना तट पर विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद वह मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री ने वहां यमुना मंदिर में मां यमुना की पूजा कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वह वृंदावन में भी यमुना को स्वच्छ करने को लेकर लोगों को एकजुट करेंगे।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आज देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर पदयात्रा के ठीक पहले यमुना मैया की पूजा अर्चना की। गंगा और यमुना की तप स्थली पावन भूमि पर यमुना मैया का स्वच्छ और निर्मल जल देखकर मन अति प्रसन्न हुआ। मैंने 7 से 16 नवंबर तक चलने वाली सनातन पदयात्रा से पहले यमुना मैया का पूजन करके एक संकल्प लिया है।

धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि जिस तरह यमुना मैया निर्मल और स्वच्छ यहां बह रही हैं। ठीक वैसे ही वृंदावन में भी यमुना स्वच्छ और निर्मल होकर बहें, इसको लेकर सभी को जागरूक करूंगा। मैं निर्मल यमुना के लिए सनातनियों को एकजुट करूंगा।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इस देश में तनातनी नहीं सनातनी होंगे। देश गजवा-ए-हिंद नहीं वरन भगवा-ए-हिंद होगा। देश में राम के विरोध करने वालों की नहीं वरन राम के स्पोर्ट करने वालों की जय जयकार होगी। मां यमुना इसी कंचन स्वरूप में आ सकें इसके लिए हमने संकल्प लिया है। इसके साथ ही धीरेंद्र शास्त्री ने सभी भारतीयों का आह्वान कर कहा कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जो पदयात्रा है उसके लिए यमुना के किनारे संकल्प ले लिया है।

धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलने वाली सनातन पदयात्रा के लिए यमुना के किनारे संकल्प लिया है। हम झुकेंगे नहीं। एक नया इतिहास रचा जाएगा। बता दें कि सनातन पद यात्रा का मकसद सनातन संस्कृति और अध्यात्म के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ कुमार विश्वास भी मौजूद रहे। दोनों ने गंगानी में पूजा अर्चना की।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
