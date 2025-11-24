Hindustan Hindi News
आपकी मुस्कान और किरदार हमेशा याद रहेंगे; धर्मेंद्र के निधन पर और क्या बोले CM धामी?

आपकी मुस्कान और किरदार हमेशा याद रहेंगे; धर्मेंद्र के निधन पर और क्या बोले CM धामी?

सीएम धामी ने अपने एक्स हैंडल पर धर्मेंद्र की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा किसुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी के निधन का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। उनका निधन भारतीय फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

Mon, 24 Nov 2025 03:22 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
बॉलीवुड के महान अभिनेता और ही-मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। 89 साल की उम्र में आज वो सबको छोड़कर चल गए। मीडिया में तैरकी खबरों को देख धर्मेंद्र के फैंस को आज भी लगा कि शायद यह झूठ है,लेकिन फिल्मी सितारों के श्रद्धांजलि वाले पोस्ट इस खबर को पुख्ता कर गए। धर्मेंद्र के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी याद किया है। धामी ने बॉलीवुड एक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आपकी मुस्कान और किरदार हमेशा याद रहेंगे।

सीएम धामी ने अपने एक्स हैंडल पर धर्मेंद्र की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा किसुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी के निधन का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। उनका निधन भारतीय फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आपकी मुस्कान और आपके किरदार हमेशा हम सभी को याद रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों व उनके असंख्य प्रशंसकों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति

धर्मेंद्र की इसी महीने तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीच में उनके निधन की अफवाह की भी खबर उड़ी थी जिसपर देओल परिवार ने कड़ी नाराजगी जताई थी। धर्मेंद्र डिस्चार्ज होकर घर भी आ गए थे जहां उनकी देखभाल परिवार के साये में हो रही थी,लेकिन आज अचानक उनके निधन की खबर ने उनके फैंस को दुखी कर दिया। बॉलीवुड की ओर से सलमान खान,आमिर खान, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, संजय दत्त समेत तमाम लोग उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे थे।

