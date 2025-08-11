बेघर परिवार शरणार्थी बनने को विवश, धराली की आपदा ने पूरा जीवन ही बदल दिया

Dharali Cloudburst News: धराली की रजनी देवी बेघर हो गई। पांच साल पहले रजनी के देवी के पति की मौत हुई। इसके बाद खुद किसी तरह परिवार की जिम्मेदारी उठा रही थी, लेकिन आपदा ने उसको बुरी तरह तोड़ दिया है।

धराली अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है, जहां कभी आबाद घर हुआ करते थे, वहां अब विनाशकारी सैलाब के निशां ही दिख रहे हैं, बेघर परिवारों ने नाते-रिश्तेदारों के यहां शरण ले रखी है, उनको फिर से घर बसाने की चिंता सता रही है, सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया, उनके पास बचा हुआ है तो सिर्फ तन का कपड़ा।

रजनी ने गांव में ले रखी है शरण धराली की रजनी देवी बेघर हो गई। पांच साल पहले रजनी के देवी के पति की मौत हुई। इसके बाद खुद किसी तरह परिवार की जिम्मेदारी उठा रही थी, लेकिन आपदा ने उसको बुरी तरह तोड़ दिया है। रजनी ने बच्चों के साथ गांव में दूसरे लोगों के यहां शरण ले रखी है, रजनी को भविष्य की चिंता सता रही है।

किराये का कमरा लेकर रह रहे तीन भाई धराली के भूपेंद्र पंवार, सतेंद्र पंवार और धीरेंद्र पंवार का घर और होटल के साथ सब कुछ बह गया। दो भाइयों के परिवार उत्तरकाशी के तिलोथ तो एक का परिवार ज्ञानसू में किराया के कमरे में रहा है, उनकी आंखों में तबाही का मंजर अभी भी रेंग रहा है और भविष्य की चिंता सता रही है, सरकार पर उम्मीद लगाए बैठे हैं।

बड़े भाई का घर बना आसरा धराली के महावीर सिंह का आपदा में न केवल घर और होटल बहा है, बल्कि बेटा भी खोया है। महावीर का परिवार इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा है। ज्ञानसू में बड़े भाई जयभगवान सिंह पंवार के यहां शरण ले रखी है। जयभगवान का भी धराली में घर के साथ सबसे बड़ा होटल बहा है।