Dharali disaster, three people died in front of eyes, a man narrated his ordeal धराली में आंखों के सामने मलबे के सैलाब ने लील ली तीन जिंदगी, शख्स ने सुनाई दास्तान
Hindustan Hindi News
Dharali disaster, three people died in front of eyes, a man narrated his ordeal

धराली में आंखों के सामने मलबे के सैलाब ने लील ली तीन जिंदगी, शख्स ने सुनाई दास्तान

उत्तरकाशी हादसे में अपनी आंखों से तीन लोगों की मौत देखने वाले चंदन ने पूरी दास्तान सुनाई है। उन्होंने बताया कि मलबे के सैलाब से होटल की दूसरी मंजिल भी झुक गई थी, बालकनी का दरवाजा खोलकर फंसे लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी-अपनी जान बचाई।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, उत्तरकाशीSat, 9 Aug 2025 05:28 AM
धराली में आंखों के सामने मलबे के सैलाब ने लील ली तीन जिंदगी, शख्स ने सुनाई दास्तान

धराली आपदा के दौरान एक दो मंजिला होटल में ठहरे 28 वर्षीय चंदन ने उस भयानक हादसे की दास्तान सुनाई जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। खीर गंगा नदी से आए मलबे के सैलाब ने जब होटल को अपनी चपेट में लिया, तो अफरा-तफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। किसी ने कहा ‘वहीं रुकिए’, तो कोई चिल्लाया ‘भागो-भागो’।

आंखों के सामने ही तीन लोगों की मौत

लेकिन चंदन नहीं भागे। उन्होंने होटल की दूसरी मंजिल की बालकनी में बैठकर सांसें थाम लीं। कुछ ही देर में मलबा होटल की पहली मंजिल में घुस गया। जैसे ही मलबा दूसरी मंजिल तक पहुंचा, होटल झुक गया। जब मलबे का सैलाब थमा, तो चंदन ने किसी तरह बालकनी का दरवाज़ा खोला। नीचे पहली मंजिल में फंसे तीन लोगों की आवाजें सुनाई दीं। उन्हें बचाने के लिए रस्सी फेंकी, लेकिन मलबे की रफ्तार ने उन्हें मौका नहीं दिया। तीनों की आंखों के सामने मौत हो गई। यह दिल दहला देने वाला अनुभव चंदन ने साझा किया, जो मूल रूप से अल्मोड़ा के चकेटिया गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान में कनियाल, मेसाणा गुजरात में रहते हैं। आपदा के वक्त उनके साथ उनके रिश्तेदार भूपेंद्र मेहता भी होटल में मौजूद थे। चंदन ने बताया कि वह आपदा में फंस गए थे। कहा कि सेना के जवानों ने हर्षिल कैंप ले गए, जहां उनका पूरा ख्याल रखा गया।

बिहार से अपनों की तलाश में आए धराली

धराली में खीरगंगा के सैलाब में लापता लोगों के परिजन परेशान हैं। बिहार के लोग अपनों की तलाश में उत्तरकाशी पहुंच गए हैं, यहां हेलीपैड पर वे धराली जाने की गुहार लगा रहे हैं। पश्चिमी चंपारण निवासी विवेक कुमार अपने बड़े भाई के साथ शुक्रवार सुबह उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड पर पहुंचे। विवेक ने बताया कि उनके जीजा रामाधर कुशवाह धराली में मिस्त्री का काम करते थे। पांच अगस्त की सुबह उनसे संपर्क हुआ था, तब सब ठीक था। लेकिन, दोपहर बाद हमने सैलाब का वीडियो देखा तो फिर फोन लगाया, लेकिन नहीं लगा। उनके साथ बिहार के दस और मजदूर भी थे, लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। बेतिया निवासी सुकट राम कहते हैं कि उनके भाई कृष्ण राम लापता हैं। पांच अगस्त से संपर्क नहीं हुआ है।

