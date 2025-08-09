धराली में आंखों के सामने मलबे के सैलाब ने लील ली तीन जिंदगी, शख्स ने सुनाई दास्तान

उत्तरकाशी हादसे में अपनी आंखों से तीन लोगों की मौत देखने वाले चंदन ने पूरी दास्तान सुनाई है। उन्होंने बताया कि मलबे के सैलाब से होटल की दूसरी मंजिल भी झुक गई थी, बालकनी का दरवाजा खोलकर फंसे लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी-अपनी जान बचाई।

धराली आपदा के दौरान एक दो मंजिला होटल में ठहरे 28 वर्षीय चंदन ने उस भयानक हादसे की दास्तान सुनाई जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। खीर गंगा नदी से आए मलबे के सैलाब ने जब होटल को अपनी चपेट में लिया, तो अफरा-तफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। किसी ने कहा ‘वहीं रुकिए’, तो कोई चिल्लाया ‘भागो-भागो’।

आंखों के सामने ही तीन लोगों की मौत लेकिन चंदन नहीं भागे। उन्होंने होटल की दूसरी मंजिल की बालकनी में बैठकर सांसें थाम लीं। कुछ ही देर में मलबा होटल की पहली मंजिल में घुस गया। जैसे ही मलबा दूसरी मंजिल तक पहुंचा, होटल झुक गया। जब मलबे का सैलाब थमा, तो चंदन ने किसी तरह बालकनी का दरवाज़ा खोला। नीचे पहली मंजिल में फंसे तीन लोगों की आवाजें सुनाई दीं। उन्हें बचाने के लिए रस्सी फेंकी, लेकिन मलबे की रफ्तार ने उन्हें मौका नहीं दिया। तीनों की आंखों के सामने मौत हो गई। यह दिल दहला देने वाला अनुभव चंदन ने साझा किया, जो मूल रूप से अल्मोड़ा के चकेटिया गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान में कनियाल, मेसाणा गुजरात में रहते हैं। आपदा के वक्त उनके साथ उनके रिश्तेदार भूपेंद्र मेहता भी होटल में मौजूद थे। चंदन ने बताया कि वह आपदा में फंस गए थे। कहा कि सेना के जवानों ने हर्षिल कैंप ले गए, जहां उनका पूरा ख्याल रखा गया।