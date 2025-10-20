उत्तराखंड में खुलने जा रहे धन्वंतरि धाम की खासियत, दुनिया का इकलौता वेलनेस सेंटर

संक्षेप: Dhanvantri Dham: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ‘हर्बल वर्ल्ड हिमालय श्री धन्वंतरि धाम’ पूरी दुनिया में प्राकृतिक चिकित्सा और वेलनेस का केंद्र बनेगा, जहां आयुर्वेद, योग और विज्ञान का संतुलित संगम आरोग्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।

Dhanvantri Dham: उत्तराखंड में दुनिया का इकलौता और पहला धन्वंतरि धाम खुलने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के यमकेश्वर में आयोजित पहले धन्वंतरि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्राचीनकाल से ही आयुर्वेद और औषधीय संपदा की ‘प्रज्ञा भूमि’ रहा है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने वाली दुर्लभ जड़ी-बूटियों ने सदियों से आयुर्वेद को आरोग्य की आधारशिला के रूप में स्थापित किया है। अब इसी धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए यमकेश्वर के मालाग्राम में ‘हर्बल वर्ल्ड हिमालय श्री धन्वंतरि धाम’ का निर्माण किया जा रहा है, जो दुनिया का पहला समग्र आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र होगा।

धाम की खासियत मुख्यमंत्री ने कहा कि यह धाम भारत की आरोग्य संस्कृति का जीवंत प्रतीक बनेगा, जहां प्राचीन ऋषि-मुनियों के स्वास्थ्य सिद्धांतों के साथ आधुनिक वनस्पति विज्ञान और विश्व की करीब 964 चिकित्सा विधाओं का संगम होगा। यहां नौ प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित शोध और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

रिसर्च के लिए 10 लाख रुपए तक अनुदान धामी ने कहा कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड योग, आयुर्वेद और शोध के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा और “वैश्विक आयुर्वेद हब” के रूप में उभरेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए 10 लाख रुपये तक का अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आयुर्वेद को नई ऊर्जा मिली है। राष्ट्रीय आयुष मिशन और प्रकृति परीक्षण अभियान जैसी योजनाओं ने अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण को नई दिशा दी है, जिससे लोगों में आरोग्य के प्रति चेतना बढ़ी है।

प्रदेश में 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य केंद्र प्रदेश में फिलहाल 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य केंद्र संचालित हो रहे हैं। हर जिले में 50 और 10 बेड वाले नए आयुष चिकित्सालय स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष से आयुष टेली-कंसल्टेशन सेवा भी शुरू की जाएगी, जिससे लोग ऑनलाइन आयुर्वेदिक परामर्श ले सकेंगे। साथ ही 50 नए योग और वेलनेस केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।