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काम की बात: धनगढ़ी पुल का तोहफा, चारधाम तक सफर आसान; चुनाव से पहले ₹1100 करोड़ से सुधरेंगी सड़कें

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, रामनगर
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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को 29 करोड़ से अधिक लागत वाले धनगढ़ी पुल का लोकार्पण किया। इससे चारधाम तक सफर आसान होगा। सरकार चुनाव से पहले 1100 करोड़ से सड़कों का कायाकल्प करेगी।

धनगढ़ी पुल का तोहफा, चारधाम तक सफर आसान; चुनाव से पहले ₹1100 करोड़ से सुधरेंगी सड़कें

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुमाऊं और गढ़वाल के लिए महत्वपूर्ण धनगढ़ी नाले पर पुल बनने से उत्तराखंड की कनेक्टिविटी आसान होगी। यह पुल चार धाम यात्रा को जोड़ेगा। इतना नहीं है चुनाव से पहले 1100 करोड़ से सड़कें सुधारी जाएंगी। सीएम धामी ने कहा कि सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में श्रेष्ठ राज्य बनाने पर काम कर रही है।

रविवार को पुल के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि धनगढ़ी नाला बरसात में उफान पर आ जाता था। इसके कारण होने वाले हादसों की सूचना से वह व्यथित होते थे। पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे इस पुल को बना सकती थीं। चुनाव में धनगढ़ी और पनोद नाले पर पुल बनाने का जनता को आश्वासन देने वाले लोग चुनाव बाद इस मुद्दे को उठाते तक नहीं थे। बताया कि रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट समेत कई विधायक पुल निर्माण को लेकर उनसे मिलते रहे। धनगढ़ी पुल निर्माण में कुछ अड़चनें आई थीं, जिसे केंद्र की मदद से दूर किया गया। बता दें कि 29 करोड़ की लागत से करीब 220 मीटर लंबा पुल दो साल में बनकर तैयार हुआ है।

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धनखड़ी पुल से पौड़ी और अल्मोड़ा को सीधे फायदा

धनगढ़ी पुल बनने से पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों को सीधे-सीधे फायदा होगा। इस पुल से सालभर सुरक्षित एवं निर्बाध यातायात सुनिश्चित होगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों को इसका लाभ मिलेगा। पंजाब-यूपी से आने जाने वाले लोग पुल का फायदा उठा सकेंगे। धनगढ़ी पुल के पास 18 करोड़ से अधिक की लागत से पनौद पुल का निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है।

कुंभ के बीच चुनाव के लिए सरकार तैयार: धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुंभ के दौरान भी सरकार चुनाव के लिए तैयार है। कहा कि कुंभ के बीच 20 से 25 दिनों का समय मिल रहा है जो पर्याप्त है। धनगढ़ी पुल के लोकार्पण के दौरान सीएम ने सरकार के विकास के विजन को रखा। उन्होंने कहा कि जो काम आजादी से पहले होने थे, उनको कांग्रेस ने रोके रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को गति दी। विधानसभा चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह निर्णय चुनाव आयोग लेना है। बहरहाल, कुंभ के आयोजन के बीच भी सरकार चुनाव के लिए तैयार है।

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गढ़वाल और कुमाऊं की राह होगी आसान

रामनगर, संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुमाऊं और गढ़वाल के लिए महत्वपूर्ण धनगढ़ी नाले पर पुल बनने से उत्तराखंड की कनेक्टिविटी आसान होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में श्रेष्ठ राज्य बनाने पर काम कर रही है।

कांग्रेस पर निशाना

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी योजनाएं कागजों तक ही रहीं। सरकार जनता की सरकार नहीं बन पाई। आरोप लगाया कि नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी ही जेबें भरने का काम किया। कहा कि भाजपा की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा है। जनता ने जो कहा वह काम सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के पुल बनाए।

चारधाम यात्रा को जोड़ेगा पुल

सीएम धामी ने कहा कि 2014 से पहले दूरस्थ क्षेत्र में प्रदेश में कोई नई सड़क नहीं दिखती थीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी काम नहीं हुआ, लेकिन भाजपा की सरकार ने प्रदेश के सीमांत के अंतिम गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया है। सरकार की योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाया गया। कहा कि धनगढ़ी और पनोद के पुल बनने से चारधाम के लिए भी यहां से कनेक्टिविटी मिलेगी।

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₹1100 करोड़ से सुधरेंगी सड़कें

सरकार चुनाव से पहले राज्य में सड़कों का कायाकल्प करने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार को 1100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। लोनिवि की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के तहत राज्य की 54 प्रमुख सड़क परियोजनाओं के निर्माण चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य किया जाना है। यदि इन सड़कों पर काम शुरू होता है तो राज्य के कई सड़क मार्गों की तस्वीर बदल जाएगी और प्रदेश की लाखों की आबादी को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

विदित है कि राज्य के कई एनएच और सड़क के प्रोजेक्ट केंद्रीय स्वीकृति का इंजतार कर रहे हैं। ऐसे में अब सरकार ने 1100 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय सड़क निधि और अन्य योजनाओं के तहत सड़कों के लिए बजट की मांग की है। लोनिवि के सूत्रों का कहना है कि चुनावी साल होने की वजह से केंद्र से जल्द इन परियोजनाओं को स्वीकृति मिल सकती है। ताकि परियोजनाओं पर काम शुरू हो सके।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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