किसान से कुंभ, सेहत और सुरक्षा तक; धामी सरकार के ₹7844 करोड़ के बजट का पूरा हिसाब
धामी सरकार ने मंगलवार को गैरसैंण विधानसभा में 7844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें किसान से लेकर, कुंभ और सेहत, सुरक्षा तक सभी पर फोकस किया है।
चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने की कोशिश के साथ धामी सरकार ने मंगलवार को गैरसैंण विधानसभा में 7844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट में सरकार ने मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विस्तार, राज्य के सभी लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा, गैरसैंण के विकास के विस्तार और आगामी कुंभ पर फोकस रखा है।
अपराह्न तीन बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में अनुपूरक बजट को पेश किया। इसके साथ राज्य के वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट का आकार 1.19 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने जा रहा है। मार्च में गैरसैंण में हुए सत्र में सरकार ने 1.11 लाख करोड़ का जंबो बजट पारित किया था। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत मद में 4164 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसे मिलाकर राज्य में विकास कार्यों के लिए कुल धनराशि का आकार 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक होने जा रहा है।
नंदा राजजात की व्यवस्थाओं को 20 करोड़
उत्तराखंड की लोक संस्कृति, आस्था और धार्मिक धरोहर की प्रतीक ऐतिहासिक नंदा राजजात यात्रा के भव्य और सुरक्षित आयोजन के लिए मार्ग निर्माण, यात्री सुविधाओं और बुनियादी व्यवस्थाओं के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
सात घंटे चला सदन
पहले दिन मंगलवार सुबह 11 बजे शुरू हुई सदन की कार्यवाही बिना टीका-टिप्पणी के अनवरत शाम छह बजे तक पूरे सात घंटे चली। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी और पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि देने के साथ ही सदन के पटल पर विभिन्न विधेयक रखे गए।
अनुपूरक बजट में प्रमुख प्रावधान
खेती-किसानी
किसानों को उनकी उपज का उचित और समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने के लिए धान और गेहूं की खरीद के लिए 1100 करोड़ रुपये का बड़ा प्रावधान किया गया है। पारंपरिक खेती को बचाने, जलवायु अनुकूल खेती की आधुनिक तकनीकों पर 70 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
खुरपिया फार्म
कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए खुरपिया फार्म के चहुंमुखी विकास और आधुनिकीकरण पर 270 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
स्वास्थ्य सुरक्षा
राज्य के सभी नागरिकों को सार्वभौमिक और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच प्रदान करने वाली अटल आयुष्मान योजना के सुचारू संचालन और बकाया दावों के भुगतान हेतु 100 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है।
कर्मचारी कल्याण
सरकारी सेवकों, सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उन्हें आपातकालीन एवं सामान्य चिकित्सा में बड़ी राहत देने के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा हेतु 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
पेयजल
हर घर नल से जल योजना को निर्बाध गति देने और जल जीवन मिशन के तहत चल रहे विभिन्न कार्यों के बकाया भुगतानों को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में कोई बाधा न आए।
दिव्य-भव्य कुंभ
आगामी हरिद्वार कुंभ मेले को भव्य, सुरक्षित और दिव्य रूप देने के लिए विभिन्न स्थायी एवं अस्थायी विकास कार्यों, घाटों के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए 290 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
गैरसैंण में बनेगा बांध
122 करोड़ रुपये की राशि: ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण क्षेत्र में पेयजल संकट के स्थाई समाधान और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जलापूर्ति बांध प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए 122 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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