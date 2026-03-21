धामी कैबिनेट विस्तार में एक खजान से भाजपा के तीन निशाने, पहाड़ से मैदान तक पकड़
उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार से भाजपा ने न केवल क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास किया है, बल्कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति भी अपनाई है।
उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार से भाजपा ने न केवल क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास किया है, बल्कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति भी अपनाई है। इसी कड़ी में खजान दास को तीसरी बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भाजपा ने खजानदास को मंत्री बनाकर देहरादून के शहरी वोट बैंक के साथ टिहरी जनपद के धनोल्टी-जौनपुर क्षेत्र में भी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का संकेत दिया है। यह निर्णय पार्टी की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए चुनावी लाभ सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही अनुसूचित जाति के मतदाताओं को भी साधने की कोशिश की गई है।
खजानदास वर्ष 2007 में धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र में कौंलदास को हराने के बाद वह पहली बार विधायक चुने गए। 2009 में निशंक सरकार में समाज कल्याण और आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री रहे। 2010 में खंडूड़ी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में तकनीकी शिक्षा एवं शिक्षा विभाग का दायित्व दिया गया। 2017 में नए परिसीमन के बाद उन्होंने राजपुर रोड विधानसभा(एससी आरक्षित) से एंट्री ली।
वह इस सीट से निवर्तमान विधायक राजकुमार को हराकर विधायक चुने गए। 2022 में दुबारा इसी सीट पर जीत हासिल कर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की। 2026 में धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते ही उन्होंने करीब 14 साल बाद मंत्रिमंडल में वापसी की है।
हालांकि इस बीच उन्हें लगातार संगठन पर शीर्ष नेतृत्व में स्थान बनाए रखा। 2013 से 2016 तक प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष, 2016 से 2020 तक प्रदेश महामंत्री, 2020-22 में प्रदेश उपाध्यक्ष-प्रवक्ता रहे। 2024 को वह संगठन के प्रदेश चुनाव अधिकारी और 2025 में दोबारा प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए।
संगठन ने राजनैतिक अनुभव को दी वरीयता
खजानदास के लंबे और सफल राजनैतिक कॅरियर को देखते हुए कैबिनेट विस्तार के जरिए भाजपा ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। 67 वर्षीय खजानदास को आगे लाकर पार्टी सामाजिक न्याय के मुद्दे को भी मजबूती से प्रस्तुत किया है।
पिता की तरह ढोल वादन करते हैं खजानदास
खजानदास मंत्री रहते हुए भी गांव बिरोड़ में परम्परागत रूप से कुलदेवता महासू देवता का आह्वान करने के लिए आज भी ढोल वादन करते रहे हैं। यह उनका पुश्तैनी काम है। इसे स्थानीय भाषा में आस्का कहा जाता है। उनके पिता स्व.संतादास भी ढोल बजाते थे। ढोल बजाने के बाद ही महासू देवता की डोली मंदिर से बाहर लाई जाती है।
पहाड़ और मैदान में बनाया जनाधार
खजानदास टिहरी गढ़वाल के दो गांव जौनपुर विकासखंड के इडावालस्यूं पट्टी का गांव झंगेरी और लालूर पट्टी के बिरोड़ गांव के निवासी हैं। धनौल्टी और देहरादून की राजनीति से उन्होंने पहाड़ी और शहरी दोनों क्षेत्रों में जनाधार बनाया है। उन्हें मंत्री पद मिलने के बाद से पहाड़ी और शहरी दोनों क्षेत्र से अच्छा समर्थन मिलने की कयास लगाई जा रही है।
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अदिति शर्मा
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