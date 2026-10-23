खिलाड़ियों को मुफ्त सफर की सौगात; बोर्ड परीक्षा में 28% अंक पर भी पास; धामी सरकार के 26 फैसले
उत्तराखंड की धामी सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट में 26 बड़े फैसले लिए। खिलाड़ियों को बसों में मुफ्त सफर की सौगात मिलेगी। दिव्यांगजनों के लिए बोर्ड परीक्षा में 28 फीसदी अंक पर भी पास माना जाएगा।
उत्तराखंड में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को रोडवेज बस में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में खिलाडियों, युवाओं और छात्रों को राहत देने वाले कई अहम फैसले किए गए। कुल 26 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
कैबिनेट ने राज्य के ज्यादा से ज्यादा एसटी-एसटी छात्रों को फ्री कोचिंग योजना के दायरे में लाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किया गया। इसके तहत समाज कल्याण विभाग की निशुल्क कोचिंग योजना के लिए परिवार की सालाना आय की सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने का प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। एससी-एसटी छात्रों को रोजगारपरक कोचिंग कराई जाएगी। ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक से अधिक संख्या में एससी एसटी छात्रों का पास होने का प्रतिशत बढ़े।
एक जिला एक खेल योजना को बढ़ाने को कैबिनेट ने मुख्य प्रशिक्षक के पद सृजित करने का निर्णय लिया। इसके तहत हर जिले में एक मुख्य प्रशिक्षक का पद सृजित होगा। साथ ही एक मुख्य प्रशिक्षक का पद निदेशालय स्तर पर भी सृजित होगा। मुख्य प्रशिक्षक के कुल 14 नए पद सृजित किए जाएंगे।
दिव्यांगजनों के 28 प्रतिशत अंक पर भी पास माने जाएंगे
उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले दिव्यांगजन छात्रों को भी राहत मिलेगी। कैबिनेट ने तय किया है कि अब 28 प्रतिशत अंक लाने पर भी दिव्यांगजन छात्रों को पास किया जाएगा। उन्हें पांच प्रतिशत अंक की छूट देने का निर्णय कैबिनेट ने किया।
समान नागरिक संहिता (संशोधन) को मंजूरी
कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधानों को लागू करने के लिए समान नागरिक संहिता (संशोधन) नियमावली, उत्तराखंड, 2026 को अधिसूचित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इसके माध्यम से मूल संहिता के कुछ प्रावधानों के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों,लिपिकीय त्रुटियों का समाधान किया जाएगा।
7400 करोड़ रुपये का होगा अनुपूरक बजट
कैबिनेट ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। सूत्रों के अनुसार अनुपूरक बजट का आकार 7400 करोड़ रुपये के करीब है। इस वर्ष उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन, हाईस्कूल और इंटर के छात्रों को टैबलेट समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। इनके बजट प्रावधान के लिए अनुपूरक बजट को लाया जा रहा है। आगामी 27 अक्तूबर से गैरसैंण में होने जो रहे विधानसभा के सत्र में इसे लाया जाएगा।
एक नजर अन्य कैबिनेट फैसलों पर-
-विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण अनुदान योजना का नाम अब मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना।
-हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय नाम से दो निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी।
-उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड का गठन।
-यूपी पुनर्गठन अधिनियम में जनजातियों की सूची में जन्नासारी शब्द को जौनसारी के रूप में संशोधन को केंद्र को जाएगा प्रस्ताव।
-राज्य कर अधिकारी सेवा द्वितीय संसाधन नियमावली मंजूर।
-लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण में राहत, पहाड़ कटान और उसके बाद सुरक्षा कार्यों की अनुमति एक साथ ही मिल जाएगी।
-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान-डायट के ढांचे का पुनर्गठन।
-हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में केंद्रीयकृत किचन के लिए भूमि आवंटन और आठवीं तक के स्कूलों में पका हुआ भोजन मुहैया होगा।
-स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के लंबित वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना आएगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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