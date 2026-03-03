Hindustan Hindi News
उत्तराखंड में सुरक्षित एयरो स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा, DGCA बनाएगा नियमावली

Mar 03, 2026 09:17 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, देहरादून, विनोद मुसान
उत्तराखंड पैराग्लाइडिंग, पैरा-मोटरिंग और जायरोकाप्टर जैसे साहसिक खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए देश का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा।डीजीसीए द्वारा उत्तराखंड में सुरक्षित एयरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही विशिष्ट नियमावली जारी की जाएगी।

उत्तराखंड अब केवल आध्यात्मिक शांति ही नहीं, बल्कि रोमांच के शौकीनों के लिए भी देश का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। राज्य में पैराग्लाइडिंग, पैरा-मोटरिंग और जायरोकाप्टर जैसे साहसिक खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कमर कस ली है। उत्तराखंड में सुरक्षित एयरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही डीजीसीए की ओर से विशिष्ट नियमावली जारी की जाएगी।

हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित डीजीसीए की महत्वपूर्ण बैठक में उत्तराखंड में एयरो स्पोर्ट्स की अब तक की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। यूकाडा ने बैठक में अपना खाका प्रस्तुत किया, जिसके बाद डीजीसीए ने राज्य को निर्देश दिए हैं कि वे शीघ्र ही सभी स्टेक होल्डर्स (हितधारकों) की बैठक बुलाकर भविष्य की रणनीति तैयार करें।

राज्य सरकार ने एयरो स्पोर्ट्स को अपनी गेम चेंजर योजनाओं में शामिल किया है। वर्तमान में प्रदेश के देहरादून के मालदेवता, टिहरी झील (कोटी कॉलोनी), मुक्तेश्वर, रानीखेत, मसूरी, शिवपुरी (ऋषिकेश) और टनकपुर एयरो स्पोर्ट्स की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इनमें पैराग्लाइडिंग, पैरा-मोटरिंग, हैंग ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलूनिंग और फ्लाइंग फॉक्स आदि गतिविधयां शामिल हैं। इसके अलावा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अब जायरोकाप्टर और फ्री फॉल जैसी गतिविधियों को भी शुरू किया जा रहा है।

नियमावली से आएगी सुरक्षा और पारदर्शिता

वर्तमान में प्रदेश में कई स्थानों पर निजी क्षेत्र के माध्यम से साहसिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, लेकिन एक औपचारिक नियमावली का अभाव है। डीजीसीए ने इस विषय पर सख्ती दिखाते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग को जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने का समय दिया है। जल्द ही नई दिल्ली में होने वाली अगली बैठक में इस नियमावली का अंतिम खाका तैयार कर लिया जाएगा, जिससे इन साहसिक गतिविधियों में सुरक्षा मानक और बेहतर होंगे।

डॉ. आशीष चौहान, सीईओ और अपर सचिव, यूकाडा, ''उत्तराखंड में एयरो स्पोर्ट्स तेजी से एक प्रमुख एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में विकसित हो रहा है, जिसमें पैराग्लाइडिंग, पैरा-मोटरिंग, हंग ग्लाइडिंग, और हॉट एयर बैलूनिंग शामिल हैं। इन गतिविधियों को सुरक्षित तरीके से संचालित करने के लिए नियमावली बनाने का काम किया जा रहा है।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
