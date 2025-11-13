उत्तराखंड सरकार ला रही देवभूमि परिवार योजना, हर परिवार की नई आईडी; क्या फायदे
संक्षेप: Devbhoomi Parivar Yojana: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार देवभूमि परिवार योजना लेकर आ रही है। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी। इसके तहत हर परिवार की नई आईडी बनेगी।
Devbhoomi Parivar Yojana: उत्तराखंड में देवभूमि परिवार योजना शुरू होगी। योजना के तहत राज्य में रहने वाले हर परिवार का पहचान पत्र बनेगा, जिसमें पूरे परिवार का ब्योरा दर्ज होगा। इससे पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में देवभूमि परिवार योजना समेत 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सचिव-गोपन शैलेश बगौली ने बताया कि कैबिनेट ने संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, अंशकालिक, तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी फैसला लिया है। साथ ही उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन व अन्य मुद्दों का हल निकालने के लिए कैबिनेट की सब कमेटी बनाने का निर्णय भी लिया गया।
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जताया आभार
कैबिनेट बैठक में राज्य स्थापना की रजत जयंती पर उत्तराखंड आगमन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। इसके साथ ही कैबिनेट ने आयोजनों को सफल बनाने के लिए कर्मचारियों और जनता का भी आभार जताया।
सहूलियत
लोगों को वह योजनाएं एक क्लिक में दिखेंगी, जिनके लिए वे पात्र हैं। संबंधित परिवार कितनी योजनाओं का लाभ ले चुके हैं और कितनी शेष हैं, इसकी जानकारी भी मिलेगी। डिजिटल पासबुक मिलेगी, जिसमें योजनाओं का ब्योरा होगा। उत्तराखंड में निवास कर रहे दूसरे राज्यों के लोगों और उनके परिजनों को अस्थायी पहचान पत्र मिलेंगे।
उद्देश्य
हर परिवार को विशिष्ट परिवार पहचान संख्या मिलेगी। सभी परिवारों का डेटा बेस तैयार होगा। इसका उद्देश्य हर व्यक्ति की सटीक जानकारी और जनसंख्या संबंधी डेटा जुटाना, जिससे योजनाओं का सही आकलन किया जा सके।
अन्य कैबिनेट फैसले
राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। अब आपदा पीड़ितों को चार की जगह पांच लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा, जबकि आपदा में आवासीय भवन ध्वस्त होने पर तीन के बजाय पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। टेंडरों में कंपनियों को इंश्योरेंस बॉन्ड का विकल्प भी खुला है। गृह विभाग के तहत कारागारों में आईटी विंग की स्थापना की जाएगी। कृषि बागवानी मिशन के तहत मधु ग्राम योजना में राज्य सेक्टर से 29 लाख रुपये का अंशदान दिया जाएगा। साथ ही, उपनल अब विदेशों में भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
संविदा कर्मचारियों का होगा नियमितीकरण
कैबिनेट ने संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, अंशकालिक, तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी फैसला लिया। कोर्ट के 2024 के निर्णय के आधार पर 2018 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। भविष्य के लिए नियमितीकरण की कट ऑफ डेट क्या रखी जाए। इस पर फैसला लेने के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति का गठन किया जाएगा।
